San Marino. Clamoroso! L’informazione svela possibili contatti tra Daniele Guidi e l’Antonella Mularoni e forse Paul Phua di Aman Resort. I soldi dei sammarinesi sono in Montenegro?

Ecco cosa viene scritto nell’edizione di oggi: ‘‘Dunque il Colonnello della Gdf contatta via whatsapp la presidente di Bcsm, la quale gli riferisce una serie di cose. In prima battuta tira in ballo l’avvocato Luigi Mazza, affermando che questi le avrebbe riferito di conoscere Daniele Guidi da tempo, di essere stato da lui contattato e che questi gli avrebbe chiesto di assisterlo in alcune cause pendenti a San Marino. Inoltre la Tomasetti racconta alla Gdf di aver appreso, sempre dall’avvocato Mazza, che Guidi avrebbe spostato i soldi da Dubai verso l’area dei Balcani, verso paesi che potrebbero essere Macedonia e Montenegro. In più la Tomasetti aggiunge, sempre de relato, riportando quindi quello che Mazza le avrebbe riferito, che poiché Guidi conosce l’avvocato Antonella Mularoni, “che avrebbe contatti con una grande catena alberghiera internazionale che possiederebbe un resort di lusso denominato Aman in Montenegro, la destinazione dei soldi potrebbe essere, verosimilmente, proprio quest’ultimo Paese”.”

