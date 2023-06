San Marino. Colombini Group: “Tra le stelle del design”. Grande evento in occasione del “meeting top partner” annuale

San Marino, 7 giugno 2023. Si è tenuto ieri sera presso l’RDS Stadium di Rimini “Tra le stelle del design”, l’evento annuale del Gruppo Colombini dedicato ai top partner.

Gli oltre 500 ospiti sono stati accolti in un’atmosfera unica che ha visto l’alternarsi di interventi istituzionali a pillole di intrattenimento che hanno incluso esibizioni sul palco, una delle quali ha visto esprimersi una delle artiste più in voga e più amata dal pubblico.

Consapevolezza, cooperazione e appartenenza: questi i concetti chiave sottolineati dal Presidente del Gruppo Emanuel Colombini e dall’Amministratore Delegato Giovanni Battista Vacchi che, raccontando con passione i valori del Gruppo, hanno ripercorso i momenti più significativi che hanno caratterizzato l’ultimo anno, gli obiettivi raggiunti e i nuovi traguardi verso cui tendere.

Durante lo show è stato anche presentato in anteprima il nuovo spot Febal Casa nel taglio da 60’’ che verrà diffuso su tutti i canali digitali del Gruppo.

Un elegante allestimento ha fatto da cornice alla cena di gala, al successivo esclusivo concerto privato e al travolgente dj set, arricchito da laser e visual che ha chiuso la serata.

Colombini Group, fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San Marino, è oggi leader in Italia nel settore dell’arredamento con i propri marchi Febal Casa, Rossana, Bontempi Casa, Ingenia, Colombini Casa, Offic’è e Colombini Group Contract, struttura specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano in ambito residenziale, hôtellerie e commerciale. Il Gruppo vanta una superficie produttiva di circa 275 mila metri quadri, oltre 1.300 collaboratori ed una rete distributiva di oltre 5.000 punti vendita, di cui 200 negozi monomarca in vari paesi mondo.