San Marino, “come il Design influenza la dimensione sociale e politica”: l’Università emana bando per un nuovo ricercatore

Nuova opportunità accademica all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, che ha avviato le procedure per la selezione di un ricercatore incaricato di “indagare e approfondire la relazione tra cultura del Design e rappresentazione visiva”.

Il bando sottolinea l’importanza di analizzare in particolare “come ciò influenza la dimensione sociale e politica contemporanea”, ponendo attenzione anche alla sperimentazione con le nuove tecnologie, che “oggi caratterizzano la comunicazione in maniera trasversale tra i vari media”.

La figura che verrà selezionata non si limiterà all’approfondimento accademico, ma secondo il documento ufficiale “affronterà, con la sua indagine, ambiti tematici di crescente rilevanza per il benessere dell’individuo, dell’ambiente e delle comunità, con l’obiettivo di declinare il suo lavoro di ricerca in contesti istituzionali, di impresa e di pubblica utilità”.

L’incarico previsto è triennale, con possibilità di rinnovo per altri due anni. La selezione è aperta a chi possiede un titolo di dottore di ricerca o equivalente, coerente con l’ambito scientifico del bando.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12 del 2 ottobre tramite le indicazioni disponibili nella sezione “bandi” del sito ufficiale dell’ateneo (www.unirsm.sm).