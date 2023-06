San Marino Comics 2023: la decima edizione “Welcome to Wonderland” firmata Sio

Benvenuti nel fantastico mondo del San Marino Comics! La sua decima edizione, dal 25 al 27 agosto , si terrà nella Repubblica più antica del mondo . Quest’anno, per festeggiare questo traguardo speciale, abbiamo voluto esagerare e siamo davvero emozionati di presentarvi il manifesto disegnato nientemeno che da Sio (al secolo Simone Albrigi), il famosissimo fumettista e youtuber italiano. E non è tutto, perché avremo anche l’onore di ospitare Davide “Dado” Caporali , un altro talentuoso fumettista e compagno di avventure di Sio.

Il manifesto del San Marino Comics è una fantastica miscela di personaggi iconici che popolano le antiche mura del centro storico di San Marino. Da Topolino a Goku, da Mario a Spiderman, e tantissimi altri ancora, i protagonisti dei fumetti prendono vita e si uniscono per creare un’atmosfera unica e coinvolgente.

Il tema di quest’anno è “Welcome to Wonderland” (“Benvenuti nel Paese delle Meraviglie”), una festa per lo stupore e la meraviglia che solo il mondo dei fumetti, dei giochi e del cosplay può regalare. Il San Marino Comics è il luogo ideale per immergersi in un universo fantastico, dove ogni angolo è un’esperienza mozzafiato e ti farà sentire come se avessi varcato una porta verso una dimensione parallela.

Il manifesto è un invito ad abbandonarsi a un’esperienza indimenticabile, in cui la realtà si mescola in modo sorprendente e sognante con la fantasia.

Ecco il commento di Sio:

“Il tema di quest’anno è “Welcome to Wonderland”, che significa “Benvenut? nel paese delle meraviglie”! E che cosa c’è più meraviglioso di viaggiare e di leggere storie? Nel mio manifesto ho pensato di includere due cose: i personaggi di fumetti, cartoni, videogiochi e che ci fanno meravigliare con le loro storie ogni giorno! E questi personaggi esclamano tutti “WOW!” -l’esclamazione di meraviglia per eccellenza- perché sono meravigliati di poter visitare San Marino, che ho disegnato come co-protagonista del manifesto, una paese così vicino ma che magari non avevano ancora incontrato nelle loro avventure!”

Durante il San Marino Comics, avrete l’incredibile opportunità di conoscere di persona Sio, partecipare a sessioni di autografi e firmacopie e scoprire la sua nuova casa editrice GICACIAO e, novità assoluta, la rivista in uscita ai primissimi numeri! Sarà un’occasione unica per conoscere l’artista dietro al manifesto e scoprire di più sul suo processo creativo.

Preparatevi a essere stupiti, affascinati e incantati dal San Marino Comics di quest’anno. Le mura del centro storico di San Marino si trasformeranno in un paradiso assoluto per tutti i fan dei fumetti, dei giochi e del cosplay. “Wow” è la parola d’ordine e l’entusiasmo si sentirà in ogni angolo dell’evento.

Non fatevi scappare l’opportunità di vivere questa straordinaria avventura nel mondo dei fumetti. Segnatevi le date dal 25 al 27 agosto e preparatevi a entrare nel Paese delle Meraviglie al San Marino Comics. Sio, con il suo manifesto strabiliante, vi aspetta a braccia aperte!