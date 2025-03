San Marino. Comitato Fair Play verso Assemblea Generale EFPM

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) si prepara ai lavori della prossima Assemblea Generale dei Comitati Nazionali Fair Play aderenti a European Fair Play Movement (EFPM), che quest’anno celebra il 30° anniversario della sua fondazione, in programma a Bruxelles per il giorno 27 maggio 2024 in modalità on line zoom con una ricca Agenda nell’ordine del giorno in programma.

Intanto prosegue la programmazione della “ 7 edizione Giornata Mondiale Fair Play “ prevista per il giorno di Sabato 7 settembre 2024 ore 16 presso la Sala Polivalente Little Tony di Serravalle RSM dove farà il suo debutto ufficiale il Passaporto Internazionale Fair Play San Marino che sarà conferito a tutti i Premiati delle diverse Categorie dei Premi Fair Play 2024 che al momento risultano essere 24.

Già individuati anche i due relatori Sergio Luconi e Luca Venturelli che presenteranno le loro esperienze sportive come modello di riferimento per i Giovani che si avvicinano allo Sport. Mentre Giliana Flore in arte Gilly presenterà il suo libro “ Magica Gilly” , 50 Giochi per veri illusionisti con qualche sua performance per il pubblico presente. Luconi, Venturelli, Flore riceveranno anche gli ambiti Premi Fair Play di categoria.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP