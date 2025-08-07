San Marino. COMITATO TORRACCIA. Bando internazionale: l’ultima “manifestazione” d’interesse del Governo è per i fondi sauditi.

Nell’ultimo incontro con il Segretario di Stato Marco Gatti, avvenuto circa un mese fa, il Comitato Civico di Torraccia aveva richiesto aggiornamenti sullo stato delle manifestazioni di interesse avanzate a seguito dell’emissione dell’avviso internazionale esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse per la valorizzazione, mediante concessione d’uso, dell’area relativa allo sviluppo infrastrutturale “aviosuperficie Torraccia” in località Domagnano, (manifestazioni che avrebbero dovuto prevedere l’assunzione di tutti i costi relativi alla realizzazione della struttura in capo al proponente); eravamo appunto in attesa dell’apertura delle buste e della relativa proposta di progetti quando, nel silenzio più totale, è uscita la dichiarazione del Segretario Pedini relativa al finanziamento saudita, subordinato alla “prioritaria” realizzazione dell’aviosuperficie di Torraccia.

Il Comitato, vista la totale assenza di smentite o conferme, chiede a questo punto quale sia la posizione ufficiale del Governo.

COMUNICATO STAMPA