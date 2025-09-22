San Marino, Comites. Confronto sui frontalieri e le criticità dei residenti AIRE: incontro con Francesco Toscano e i candidati di Democrazia Sovrana Popolare nelle Marche

Si è svolto sabato scorso presso la sede del Comites San Marino in via Maestri Comacini 5 l’incontro con Francesco Toscano, presidente nazionale di Democrazia Sovrana Popolare, accompagnato dai candidati alle prossime elezioni regionali delle Marche provenienti dalla provincia di Pesaro e Urbino.
Ad accogliere la delegazione il presidente del Comites Alessandro Amadei, insieme alla membro dell’Esecutivo Marina Rossi e al direttore tecnico Roberto Zanotti, che ha curato le riprese video. Presente anche il presidente dell’Associazione Frontalieri Italia-San Marino (AFIS), Massimo Ceccaroli, oltre a numerosi cittadini.
I temi al centro del dibattito
La discussione si è concentrata sulle principali problematiche che toccano da vicino gli italiani residenti a San Marino e i lavoratori frontalieri:
- rilascio dei documenti di identità da parte dei comuni AIRE;
- servizi sanitari e infrastrutture stradali;
- criticità legate ai circa 8.700 frontalieri che ogni giorno si recano a lavorare nella Repubblica, di cui circa 3.000 provenienti dalle Marche;
- doppia imposizione fiscale sui pensionati frontalieri;
- mancato riconoscimento della Legge 104 e altre questioni sociali aperte.
Le posizioni dei protagonisti
Il presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha commentato positivamente la giornata di confronto: “L’incontro è stato una proficua occasione per mettere al tavolo la politica ed i cittadini in modo da trovare soluzioni efficaci ed immediate”.
Da parte sua, Francesco Toscano ha ribadito l’impegno politico del movimento: “Nelle Marche, così come nel resto d’Italia, non possono esistere lavoratori di serie B. La politica deve servire per semplificare la vita dei cittadini, non per complicarla”.
Conclusioni e prospettive
Al termine dell’incontro, Amadei ha ringraziato gli esponenti di Democrazia Sovrana Popolare e il presidente di AFIS per la partecipazione e la disponibilità al dialogo, sottolineando la necessità che la politica sappia ascoltare concretamente i bisogni dei cittadini, in particolare di chi lavora e produce in un contesto transfrontaliero delicato come quello tra Italia e San Marino.
Un appuntamento che ha messo in luce la centralità delle questioni dei frontalieri nel dibattito elettorale marchigiano e che promette ulteriori sviluppi nei prossimi mesi.