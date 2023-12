San Marino. Comma Comunicazioni 13.12.23. Cons. Maria Luisa Berti (AR): ”Il Referendum non dovrebbe spaventare nessuno, vediamo il testo dell’accordo!”

Il Consigliere Maria Luisa Berti (Alleanza Riformista) oggi in Comma Comunicazioni ha affrontato la questione della chiusura del negoziato per l’associazione europea e la proposta referendaria avanzata da una parte dell’opposizione e dal gruppo misto.

Il consigliere Berti ha espresso l’opinione che la proposta di un referendum non dovrebbe spaventare nessuno, in quanto rappresenta un principio fondamentale della democrazia rappresentativa. Ha criticato l’atteggiamento di chi stigmatizza l’uso dello strumento referendario, sostenendo che esso è un principio basilare nella democrazia sammarinese. Nonostante abbia espresso alcuni dubbi sulla legittimità del referendum proposto, Berti ha sottolineato l’importanza di non condannare prematuramente questa iniziativa. Ha evidenziato la necessità di esaminare il testo dell’accordo prima di formulare qualsiasi valutazione definitiva sulla convenienza di un referendum.

Berti ha enfatizzato che tutte le valutazioni sull’opportunità di un eventuale referendum dovrebbero essere fatte solo dopo un’attenta considerazione dell’accordo stesso. Ha sottolineato l’importanza di informare adeguatamente i cittadini sui dettagli dell’accordo e sulle implicazioni che esso comporta prima di decidere se procedere con un referendum o meno.

Il consigliere Maria Luisa Berti ha suggerito che la segreteria istituzionale potrebbe fornire un aiuto prezioso nel fornire informazioni e nel supportare il processo decisionale relativo a questa questione importante.

S..e&O. /ms