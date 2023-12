San Marino. Comma Comunicazioni sull’accordo di associazione 13.12.23. Cons.Ciacci (Libera): ”Sostegno per il Referendum se i cittadini lo chiedono”

In Comma Comunicazioni Matteo Ciacci, consigliere e segretario politico di Libera, ha discusso il recente accordo di associazione con l’Unione Europea, parafato nel giorno di ieri. Ciacci ha ribadito la posizione costante di Libera a favore dell’accordo, sottolineando che tale sostegno non è dovuto a pressioni esterne, ma alla convinzione che si tratti di un’opportunità imperdibile per il paese.

Ciacci ha ricordato che nel corso delle ultime quattro legislature, l’obiettivo comune è stato una maggiore integrazione con l’Europa. Ha evidenziato l’importanza di trasformare questa occasione in una vera opportunità, osservando che l’Europa non ha un interesse diretto nell’accordo, ma che San Marino deve essere proattivo a livello politico per massimizzarne i benefici.

Riflettendo sul passato, Ciacci ha confrontato le precedenti trattative internazionali, svolte sotto pressione, con l’attuale situazione, dove San Marino persegue volontariamente l’accordo. Ha sottolineato che l’accordo apre una nuova pagina per il paese, riconoscendo le proprie prerogative e priorità, senza limitare la sovranità sammarinese ai soli 61 km² del suo territorio.

Ciacci ha anche ricordato le difficoltà affrontate da San Marino durante la pandemia di COVID-19, quando il paese fu inserito nella lista C a causa delle sue politiche sul covid, sottolineando come queste esperienze dimostrino la necessità di una maggiore apertura internazionale.

Sul tema del referendum, Ciacci ha espresso un chiaro sostegno. Ha affermato che, se le firme necessarie sono raccolte e il referendum supera il vaglio del collegio garante, esso dovrebbe essere indetto. Però ha sottolineato che il momento e il modo in cui questo avviene dovrebbero essere determinati da una politica responsabile. Ciacci ha concluso affermando che Libera manterrà una posizione decisa su questo argomento e che è essenziale un confronto approfondito sul testo dell’accordo prima di prendere qualsiasi decisione definitiva.

S.e&0. /ms