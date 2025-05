Comm. Esteri del 18.05.25. Il riassunto e la sintesi dei lavori. Il 10 e l’11 giugno il Presidente del parlamento di Andorra in visita a San Marino

Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione . Mercoledì 28 maggio 2025, pomeriggio

Torna a riunirsi, nella giornata di mercoledì 28 maggio, la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione.

Il presidente della Commissione, Michele Muratori (Libera), ha aperto i lavori richiamando l’attenzione sull’organizzazione di gruppi di amicizia interparlamentare: “Rammento che su richiesta dell’ufficio di presidenza è stata effettuata una ricognizione dei gruppi di amicizia attivati con altri parlamenti, trasmessa con nota ai membri dell’ufficio di presidenza e della commissione per opportuna conoscenza” Inoltre, è “in corso la preparazione della visita a San Marino del presidente del Parlamento di Andorra che si terrà il 10 e l’11 giugno prossimi. In quell’occasione si procederà alla firma del protocollo di intesa con il Consiglio Grande Generale”.

Ampio e articolato l’intervento del Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, che ha fornito aggiornamenti sulle missioni internazionali e sull’accordo di associazione con l’UE: Focus anche sulla questione palestinese. “Da parte nostra, abbiamo sostenuto la Palestina in tutte le due decisioni e le due risoluzioni presentate all’OMS, essendo uno dei pochi stati ad averle votate tutte e quattro. Ho anche presentato l’ipotesi di un’audizione dell’ambasciatore israeliano. Io ripropongo questa ipotesi alla commissione, credendo che sia pienamente nelle nostre corde e nella nostra tradizione. Dimostrerebbe una volontà di ascolto dello Stato israeliano su questo tema, pur senza alcun effetto sulle nostre decisioni e sui percorsi che abbiamo già intrapreso. Non possiamo dirci neutrali e poi mostrare una chiusura totale verso uno stato, anche in una situazione di profondo contrasto e non condivisione di quanto sta accadendo. Dopotutto, San Marino non ha mai interrotto rapporti diplomatici con stati che hanno compiuto azioni importanti, come la Russia o altri paesi del Medio Oriente in passato. Pertanto, credo sia importante mantenere fede a questa tradizione. So che il collettivo per la Palestina chiede passaggi ancora più forti. Su questo, mi fermo e non commento. Una cosa è riconoscere la Palestina e seguire un percorso come quello che abbiamo fatto, che è un segno di maturità politica, civiltà e difesa dei diritti, aspetti che condivido pienamente. Un’altra cosa è abbracciare ideologicamente un’idea e procedere con azioni scomposte. Su questo, voglio essere chiaro: c’è la mia massima disponibilità sul percorso palestinese, ma non c’è disponibilità a reagire con azioni che, a mio avviso, non hanno senso”.

Tra i primi interventi dei commissari, Matteo Rossi (PSD) ha parlato della partecipazione all’iniziativa Adriatico Ionica in Grecia. “Principalmente, il dibattito fondamentale è stato relativo alla prospettiva europea di integrazione dei Balcani occidentali. Credo che questo sia uno dei temi cardine, forse sottovalutato mentre parliamo del conflitto russo-ucraino e dei conflitti palestinesi. Il mio interrogativo e le mie riflessioni, che voglio trasferirvi per magari farne oggetto di dibattito anche in Consiglio Grande Generale, riguardano il ruolo e la postura che noi come San Marino dovremmo adottare. Considerando che San Marino si sta approcciando all’accordo di associazione con l’UE ma è già geograficamente nell’Occidente europeo, credo che in primis ci dobbiamo dichiarare ovviamente favorevoli all’allargamento dell’Unione Europea nei Balcani e spingere perchè questi processi di adesione accelerino, soprattutto dal lato Bruxelles”.

Nicola Renzi (RF), da parte sua, ha proposto di istituire gruppi di amicizia con Francia e Germania, considerandoli cruciali per il percorso di integrazione europea. Renzi ha anche lanciato un monito sui rischi che corrono i diritti fondamentali in alcuni stati europei: “Non è possibile vedere e accettare che vengano proibite delle manifestazioni, che siano manifestazioni dei gay, di altre minoranze, o altro”. Rispetto all’accordo di associazione, “c’è un addendum che, da quello che ho capito, è essenziale e necessario. Diciamo che l’accordo di associazione è nella fase forse più importante da sempre. Vorremmo capire se sul clarifying addendum ci sono possibilità di incidere da parte nostra oppure se è una cosa che dobbiamo prendere a scatola vuota. Se c’è la possibilità di incidere, ci piacerebbe poter partecipare alla maturazione e alla definizione dei contenuti di questo accordo”.