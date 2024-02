San Marino. Commissione Esteri del 23.11.23. Sds Beccari sulla questione AMAZON WEB SERVICES

Segretario di Stato Esteri Beccari in Commissione Esteri del 23.11.23.

”Sul tema Amazon e attivita? di governo: anche su questa vicenda serve ordine, che San Marino sviluppi una collaborazione con un colosso del digitale per servizi che stanno prendendo piede, a livello organizzativo, per la gestione dei dati, non credo sia uno scandalo. Rete sa bene le discussioni che ci sono state su come impostare la migrazione verso le tecnologie cloud, si e? giunti a una sintesi accettabile sull’approccio a questo aspetto, che passa attraverso una policy interna di classificazione dei dati, rispetto cosa deve migrare nel cloud o meno, in realta? il rapporto con Amazon si e? arricchito con una ulteriore collaborazione sulle tecnologie server che consentira? l’uso dei server a San Marino. E? una progettualita? che deve essere affrontata seriamente. Si puo? dire che questo sia il ‘capriccio’ di Righi o meno, ma Righi ha avuto il merito di portare il tema sul tavolo, ma poi e? servita la sinergia di tutte le segreterie per giungere al giusto compromesso.” (…) Dire