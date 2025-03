San Marino. Commissione Esteri del 4 marzo. Cons. Bevitori: ”Brindisi di Alleanza Riformista a Riccione con i nuovi cittadini. Come siete entrati in possesso degli elenchi dei nominativi?”

Cons. Bevitori: ”Mi unisco anche io a parlare delll’affaire di Alleanza riformista, del brindisi ai nuovi cittadini sammarinesi, senza tante strumentalizzazioni. Non mi scandalizzo, ma magari queste cose facciamole in territorio, parliamo tanto di Smac, dei sammarinesi che consumano troppo fuori e poi gli aperitivi li organizziamo fuori confine. Seconda cosa, mi unisco anche io per chiedere come siete entranti in possesso di questi elenchi di nominativi. E’ una domanda che deve trovare risposta immediata.”