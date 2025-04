San Marino. COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’. Oggi alla Montelupo la premiazione del Concorso Artistico “BARBABLU’”

La Commissione per le Pari Opportunità (CPO) comunica che il 30 aprile 2024 alle ore 18 presso la Sala Montelupo di Domagnano, si terrà la premiazione del Concorso Artistico “BARBABLU’”, rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle Scuole Medie e del Centro di Formazione Professionale, che è stato avviato lo scorso 25 novembre 2024 in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il Concorso, organizzato in collaborazione con l’artista Martina Conti, la Galleria Nazionale di San Marino e gli Istituti Culturali, si è concluso il 15 marzo scorso e hanno partecipato 180 ragazzi (10 classi) delle Scuole Medie e 22 ragazzi (3 classi) del Centro di Formazione Professionale. La proposta artistica offerta alle classi che hanno aderito al Concorso era finalizzata alla produzione di opere fotografiche e/o video sul tema della lotta alla violenza contro le donne. I ragazzi e le ragazze attraverso il movimento e l’ascolto del corpo, delineando figure espressive date dall’emozioni (gioia, dolore, tristezza, delusione, rabbia) hanno potuto riflettere sul tema ed elaborarlo attraverso l’espressività corporea, la parola, la composizione fotografica e i video. La Commissione che ha valutato i lavori realizzati dai ragazzi ha avuto molte difficoltà nella scelta dei vincitori, in quanto tutti gli elaborati sono stati pertinenti al tema assegnato, molto creativi e ben strutturati. “ E’ fondamentale coinvolgere le scuole per favorire il cammino verso una parità sostanziale tra uomo e donna- ha sottolineato Nancy Martinazzo, Coordinatore della CPO- Bisogna continuare ad organizzare eventi rivolti sia agli/alle alunni/e ma anche ai loro genitori e agli/alle insegnanti, che abbiano l’obiettivo di promuovere le pari opportunità uomo-donna e che siano capaci di educare i ragazzi e le ragazze alla parità e all’equa distribuzione delle responsabilità sia all’interno della famiglia che nel più ampio contesto sociale”. “Prevenire la violenza di genere”- le fa eco Patrizia Pellandra – Vice – Coordinatore della CPO – vuol dire combattere le sue radici culturali e le sue cause. Occorre intervenire in un’ottica di prevenzione primaria, coinvolgendo i giovani fin da subito per rendere l’apprendimento più efficace e duraturo. In tal senso l’attenzione deve essere massima alle nuove generazioni, non solo considerandoli come destinatari degli eventi, bensì coinvolgendoli fin dalle fasi di progettazione, programmazione e realizzazione di questi “. Saranno presenti alla premiazione il Segretario di Stato per la Sanità e le Pari Opportunità Mariella Mularoni e il Segretario di Stato per l’Istruzione Teodoro Lonfernini.