San Marino. Commissione Pensioni nominata dall’Ordine dei Medici. Assemblea generale con tutti i medici iscritti all’ordine e all’albo nel mese di novembre

Il Presidente della Commissione Pensioni nominata dall’Ordine dei Medici ha relazionato al Consiglio dell’Ordine in merito all’incontro di fine agosto con le istituzioni e al recente incontro con le OOSS.

Si è preso atto del riscontro positivo con queste ultime che paiono avere ben colto le criticità del sistema. Sono stati presi impegni, da parte della Segreteria di Stato competente per risolvere alcune problematiche molto care alla categoria relativamente al taglio delle indennità, al rinnovo del contratto di lavoro che necessita di una contrattazione di categoria con le istituzioni, alla riforma delle pensioni dei medici, al riscatto degli anni universitari fatto in modo equo, sostenibile e paragonabile a quanto succede in Italia.

Le problematiche in questione rappresentano un vero nodo che rischia di impoverire sempre di più il nostro sistema sanitario e a demotivare anche e soprattutto i giovani medici sammarinesi ad intraprendere la carriera a San Marino. Il Presidente della Commissione ed il Direttivo dell’Ordine, affermano, pertanto, la necessità di informare tutta la categoria sullo stato della contrattazione e sulla necessità di continuare il dialogo intrapreso.

Quindi si preannuncia un’assemblea generale con tutti i medici iscritti all’ordine e all’albo nel mese di novembre.

San Marino, 18 Ottobre 2023

La Commissione Pensioni dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della RSM