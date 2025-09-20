San Marino. Comunicato COMITATO I CAPIFAMIGLIA. Si valuta presenza organizzata durante la visita del Commissario UE Sefcovic il 1° ottobre

Comunicato stampa – 20.09.2025

I CapiFamiglia, ancora in attesa della decisione del Collegio dei Garanti, indice per giovedì 25.09.2025 alle ore 20:30 presso la sala della giunta di castello di Borgo Maggiore (ex internazionale) una serata pubblica. Questo incontro servirà, in caso di decisione positiva del Collegio dei Garanti, al coordinamento per la raccolta firme (circa 1000) affinché il referendum possa essere celebrato.

In caso di decisione negativa, la serata sarà utile per valutare le motivazioni del diniego e preparare un nuovo quesito referendario, facendo le correzioni seguendo le osservazioni dello stesso Collegio dei Garanti.

Il quesito referendario proposto e sotto esame:

“Volete Voi che la Repubblica di San Marino continui la procedura per giungere ad un accordo di associazione all’Unione Europea, che comporti l’accettazione delle quattro (4) libertà fondamentali della UE, con relativa sottoscrizione (parafatura) e successiva ratifica?”

Inoltre, verrà valutato l’idea di una presenza organizzata in piazza della libertà e per le vie del centro storico in occasione della visita del signor Maros Sefcovic Commissario Europeo durante la celebrazione della Reggenza il 1° Ottobre.

Il 25.09.2025 è invitata TUTTA la cittadinanza Sammarinese che vuole che la propria voce sia ascoltata.

Comitato Referendum I CapiFamiglia