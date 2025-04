San Marino. Con la certezza di Daniele Guidi ad Hong Kong si sono fatte le operazioni di recupero? E le proprietà dei due qui a San Marino? … di un lettore

Gentile direttore,

leggo con estremo interesse l’articolo sulla certezza della presenza ad Hong Kong del nostro connazionale Daniele Guidi che se la è svignata dopo aver provocato un crack devastante per le tasche dei sammarinesi, e sembrerebbe avere anche dei bei soldi a garantire la sua latitanza leggendo l’articolo, quello che mi chiedo è ma le nostre istituzioni e il nostro tribunale si saranno attivate per sequestrare e confiscare tutto ciò che è riconducibile a lui presso Hong Kong?

Magari qualcuno dei nostri sedicenti politici potrebbe far sapere se è in corso qualsiasi tentativo di recuperare almeno in parte i nostri soldi? E le loro proprietà a San Marino? Sono state almeno sequestrate? Perchè non c’è nessuna dichiarazione pubblica?

Un lettore