San Marino, con l’Associazione Emma Rossi alla scoperta della chiesa e del convento di San Francesco

Domenica 28 settembre l’Associazione Emma Rossi propone un percorso alla scoperta della storia e del patrimonio artistico della chiesa e del convento di San Francesco, nel cuore del centro storico del Titano.

“Per l’occasione a fare da guida saranno Suor Maria Gloria Riva, storica dell’arte, e Laura Rossi, studiosa di storia locale” – annuncia il Consiglio Direttivo dell’Associazione.

L’iniziativa, aperta a tutti e arricchita dalla competenza di due figure di prim’ordine, vuole offrire l’opportunità di riscoprire un luogo simbolo della città, scrigno di fede, arte e cultura.

Dettagli organizzativi

Il raduno dei partecipanti è fissato per le ore 15.00 sul sagrato della chiesa di San Francesco.

La partecipazione è libera, ma è gradito un contributo volontario.

Per motivi organizzativi è indispensabile confermare la propria presenza entro sabato 27 settembre con una telefonata o un messaggio ai numeri: 335 5323012 – 335 7346928.

Ringraziamenti

L’Associazione Emma Rossi esprime un sentito apprezzamento per la collaborazione di Suor Maria Gloria Riva, fondatrice delle Monache dell’Adorazione Eucaristica, e della Direzione degli Istituti Culturali, che hanno reso possibile l’iniziativa.

Un appuntamento che unisce valorizzazione del patrimonio storico-artistico, memoria e coinvolgimento della comunità, perfettamente nello spirito che anima da sempre l’Associazione Emma Rossi.