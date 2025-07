San Marino. Con tuta blu e logo di Amazon voleva truffare i sammarinesi. La Guardia di Rocca sequestra la merce e denuncia a piede libero di un napoletano di 31 anni

“Siamo a comunicare che, alle ore 11:53 di martedì 23 luglio u.s., a seguito della segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa Interforze, personale della Sezione Operativa intercettava nella zona industriale di Galazzano (RSM), l’autovettura segnalata dove, a bordo vi era un ragazzo che si identificava presso le abitazioni e nelle aziende come dipendente di Amazon, per la vendita di alcuni prodotti.

Durante il controllo, veniva identificato il cittadino italiano I.C. classe ’94 residente a Napoli (NA) pregiudicato, il quale, era vestito con tuta da lavoro di colore blu marchiata Amazon. Dalla ispezione del veicolo venivano individuati apparati elettronici risultai poi essere falsi, nello specifico: nr.3 asciugacapelli marchiati Dayson e nr.1 smartwatch marchiato Apple. A seguito della segnalazione e del materiale rinvenuto, il soggetto veniva portato presso la Sezione Operativa per essere interrogato con le garanzie di Legge per il reato di Truffa, ponendo a sequestro il denaro contante che aveva a seguito (600,00 Euro) e i dispostivi elettronici.

A termine degli atti, veniva denunciato a piede libero e allontanato dal territorio con divieto di rientro.

L’attività è tutt’ora in corso con la società Apple e Dayson per le opportune segnalazioni del caso.

Guardia di Rocca