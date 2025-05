San Marino. “Con tutto il fiato che ho”: Marlù e FSGC di nuovo insieme per accompagnare le giovani calciatrici nella scoperta e nell’accettazione del proprio corpo

Marlù ospita Mapi Danna e Angela Procida per raccontare la forza dello sport come strumento di scoperta interiore.

San Marino, 19 maggio 2025 – Prosegue il ciclo di incontri promosso da Marlù in collaborazione con la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC), la San Marino Academy ed il sostegno di UEFA. Sabato 17 maggio, presso La Fabbri.ca – sede del marchio Marlù – si è tenuto l’incontro dal titolo “Con tutto il fiato che ho”, il secondo appuntamento del progetto dedicato al benessere psicofisico delle giovani atlete, con particolare attenzione al valore del corpo femminile e alla scoperta della propria forza interiore attraverso lo sport.

Protagoniste dell’incontro sono state Mapi Danna, formatrice, Women’s Empowerment Specialist ed autrice di numerosi progetti legati a tematiche sociali, e Angela Procida, nuotatrice e ciclista paralimpica. Un dialogo intenso ed autentico al quale hanno partecipato anche le ragazze della San Marino Academy – tra i 12 e i 17 anni – che si è rilevato un’occasione preziosa per riflettere su temi profondi e universali come l’identità, l’autenticità, l’accettazione di sé e la trasformazione del limite in risorsa

Angela Procida ha condiviso il suo percorso personale e sportivo, raccontando come la disciplina, il coraggio e l’amore per la vita possano trasformare ogni difficoltà in una spinta verso la realizzazione. Il confronto con Mapi Danna, invece, ha toccato con delicatezza le sfide quotidiane affrontate dalle giovani atlete: la pressione sociale, la ricerca di approvazione, il confronto con modelli irraggiungibili.

Al centro dell’incontro, un messaggio chiaro: ogni corpo è unico, ogni storia ha valore e la vera vittoria è imparare a guardarsi con occhi capaci di accettarsi. Lo sport diventa così uno strumento di libertà e consapevolezza, capace di aiutare ciascuna ragazza a disegnare il proprio cammino, oltre il giudizio e le aspettative esterne.

Il ciclo di incontri continuerà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di offrire alle giovani calciatrici momenti di ascolto, ispirazione e crescita personale, confermando l’impegno di Marlù e FSGC nel promuovere uno sport sano, inclusivo e incentrato sulla valorizzazione della femminilità.

«Con questo progetto vogliamo offrire alle ragazze uno spazio dove ascoltarsi , riconoscersi e valorizzare, ognuna la sua individualità e unicità al di là degli stereotipi. Angela Procida e Mapi Danna ci hanno regalato un incontro potente, che parla di sport, coraggio e amore per sé stesse.» dichiara Marta Fabbri, Co-Founder e Marketing&Communication Director. «Noi di Marlù crediamo fermamente che ogni ragazza, ogni donna, debba avere la possibilità di riconoscere, esprimere e valorizzare al massimo la sua personalità.

«Quando FSGC riesce ad avere un ruolo culturale, oltre che sportivo, nella crescita dei nostri ragazzi e ragazze, per me la felicità è doppia. Dopo il primo incontro orientato sulla prevenzione e sul benessere, questo secondo appuntamento così motivante si issa perfettamente all’interno dei nostri obiettivi e permetterà al nostro settore giovanile femminile di conoscere due campionesse nei rispettivi contesti di lavoro: un onore grandissimo» racconta Andrea Nardoni, Coordinatore Amministrativo e Responsabile Marketing della FSGC. «Ringraziamo Marlù per aver permesso di avere a San Marino Angela Procida e Mapi Donna, e per averci dato come sempre grande supporto organizzativo e logistico nella gestione di questo progetto. Partner così proattivi, che entrano nel nostro mondo e ci aiutano a migliorarlo, sono – come dico sempre – davvero quello di cui abbiamo bisogno» conclude Nardoni.