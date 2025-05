San Marino. ”Con un debito eccessivo si può perdere l’indipendenza” … di Emilio Della Balda

Concludo il ragionamento di questi ultimi giorni sul debito pubblico.

Facendo un minimo di conti non si capisce come sarà possibile pagare l’enorme debito che è già insostenibile per il Bilancio dello Stato.

Infine, va affrontato l’aspetto politico che è fondamentale.

C’è uno stretto legame tra debito e libertà. Con un debito eccessivo si può perdere l’indipendenza.

Ricordo che nel 2016, il governo di Portorico, democraticamente eletto, è stato subordinato ad una commissione incaricata di gestire la restituzione del debito.

Per i cittadini sono state lacrime e sangue.

Quando lo Sri Lanka non è stato più in grado di ripianare i suoi debiti, la Cina si è impadronita dei suoi principali porti.

Non voglio entrare nel merito della tragedia umana in Grecia.

Può essere aperta una procedura fallimentare ufficiale, finendo in guai spaventosi.

Nonostante i rischi, non esiste un minimo di struttura operativa per la gestione del debito pubblico.

Va tutto bene!!!

Emilio Della Balda