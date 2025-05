San Marino Concert Band “Donne che cantano e incantano” Misano Adriatico Sabato 13 luglio

SAN MARINO CONCERT BAND

“DONNE CHE CANTANO E INCANTANO”

canta Tania Cervellieri

Sabato 13 Luglio 2024

– Misano Adriatico, Piazza della Repubblica

Ore 21,15

Ingresso libero

La San Marino Concert Band, sotto la direzione e gli arrangiamenti del Maestro Dino Gnassi, è lieta di presentare “Donne che Cantano e Incantano”, un evento musicale che celebra le grandi voci femminili della musica italiana. L’esibizione vedrà protagonista la straordinaria voce di Tania Cervellieri.

Dettagli dell’Evento:

– Data: Sabato 13 Luglio 2024

– Luogo: Misano Adriatico, Piazza della Repubblica

– Inizio Concerto: Ore 21:15

– Ingresso: Libero

Descrizione dell’Evento:

“Donne che Cantano e Incantano” è uno spettacolo originale e un viaggio emozionante in onore delle donne, attraverso canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana. Questo percorso musicale nasce dall’idea di raccontare storie di donne dalla forte personalità, che hanno lasciato un segno indelebile nella musica italiana ed internazionale con i loro successi.

Il repertorio include brani di icone come Patty Pravo, Rita Pavone, Mina, Antonella Ruggiero, Caterina Caselli, Ornella Vanoni, Loredana Bertè e Mia Martini, fino alle artiste contemporanee come Gianna Nannini, Irene Grandi, Laura Pausini e Giorgia. Gli intramontabili successi saranno reinterpretati con arrangiamenti originali, scritti e adattati appositamente per l’orchestra, mescolando generi musicali e ritmi diversi.

“Donne che Cantano e Incantano”, progetto del Maestro Dino Gnassi, è un evento aperto e inclusivo che offre una serata di grande musica e celebrazione del talento femminile.

Vi aspettiamo numerosi per condividere questa esperienza unica.

Marketing e Social Media:

La promozione dell’evento è curata da Giordano Bruno Luisè, Luisè Social Media.