San Marino. CONCERTO DELLA BANDA MILITARE IN ONORE DELLA NUOVA REGGENZA

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri rende noto che sabato 7 ottobre alle ore 21.15 si terrà, al Teatro Titano di Città, il consueto concerto della Banda Militare della Repubblica di San Marino in onore dei nuovi Capitani Reggenti, S.E. Filippo Tamagnini e S.E. Gaetano Troina.

La Banda Militare, diretta dal Ten. M° Stefano Gatta, offrirà al pubblico un programma che vede al centro del suo interesse la presenza illustre e prestigiosa di Nello Salza, la “tromba del cinema italiano” e per 30 anni prima tromba solista nelle colonne sonore di Ennio Morricone, invitato in questa occasione come ospite dalla Banda Militare della Repubblica di San Marino, a tenere uno stage per solista e banda, a partecipare al concerto in Onore dei nuovi Capi di Stato Sammarinesi.

Le musiche di Morricone saranno interpretate da colui che per oltre 30 anni ha rappresentato il suono della tromba nella Musica del Maestro, e tuttora ne porta avanti la tradizione e la conoscenza nel mondo, in particolare riguardo allo strumento principe e prediletto dal Maestro di tante grandi colonne sonore italiane e internazionali.

L’evento istituzionale, patrocinato e organizzato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, è ad ingresso gratuito.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

San Marino, 3 ottobre 2023/1723 d.f.R.