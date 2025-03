San Marino. CONCERTO “I SUONI CHE UNISCONO” – Teatro Titano – domenica 22 settembre 2024, ore 16:00

Domenica 22 settembre 2024 alle ore 16:00, presso il Teatro Titano di San Marino Città, si svolgerà un concerto dove si esibiranno l’Orchestra della Scuola di Musica “Il Trillo” di Firenze @iltrillomusica l’Orchestra Junior dell’Istituto Musicale Sammarinese e l’Ensemble di chitarre dell’Istituto Musicale Sammarinese.

L’evento, che gode del Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura, va a completare lo scambio culturale, iniziato lo scorso anno, con l’intento di valorizzare l’orchestra e gli ensemble strumentali delle rispettive scuole.

La Musica rappresenta un veicolo privilegiato per la condivisione di esperienze culturali diverse e la collaborazione fra le due realtà, nata dalla comune passione per l’educazione musicale, rappresenta un’occasione speciale per i giovani musicisti di esibirsi in una cornice di grande prestigio, mettendo in mostra il frutto del loro impegno e della loro passione.