San Marino. Conference League: Manfroni segna, Nardi para. Il Tre Fiori batte il Pyunik

Il Tre Fiori lo ha fatto di nuovo. Dopo le vittorie con Fola Esch (2022) e Bala Town (2018), il club gialloblu riesce in una nuova impresa di aggiudicarsi una partita europea. Nella sfida di ieri sera del San Marino Stadium – valevole per il primo turno di qualificazione di UEFA Conference League – la squadra di Danilo Girolomoni si è imposta per 1-0 con gli armeni del Pyunik grazie ad un gran gol di Matteo Manfroni all’ora di gioco. Poi ci ha pensato un Nardi in formato Superman a tenere inviolata la porta dei Gialloblu e a conquistare il prezioso successo.

L’avvio è degli ospiti – che già erano arrivati a giocare sul Titano nel 2015 con la Folgore – con un ispirato Yusuf Otubanjo che nel primo quarto d’ora spaventa Nardi con due ottime conclusioni. Il Pyunik insiste e alla mezz’ora va vicinissimo al vantaggio con il colpo di testa di Metoyan che si stampa sulla traversa. Il Tre Fiori è alle corde e cinque minuti dopo si rivede Otubanjo che vince un rimpallo e si trova sul destro il potenziale vantaggio, ma la conclusione da dentro l’area del numero 14 viene neutralizzata dal primo grande intervento di Nardi. Passata la tempesta, il Tre Fiori reagisce e crea la sua prima palla gol al 38’: Benedettini arriva sul fondo e la mette bene in mezzo per Mario Ferri che attacca benissimo il primo palo e gira in porta, trovando però l’opposizione decisiva di Avagyan. Si rimane così a reti inviolate sino al riposo e oltre. Il momento decisivo della gara arriva infatti al 63’: Dolcini va in verticale verso Prandelli che di prima prova a pescare Manfroni dal limite, il centrocampista gialloblu la controlla poi lascia partire un destro potente e preciso che si infila là dove Avagyan non può arrivare. Il Pyunik ovviamente non ci sta e si butta in avanti, concedendo spazi alle ripartenze del Tre Fiori. Al 85’ nuova chance per gli armeni con Nardi che si allunga ancora alla grande su Vakulenko (pizzicato poi in fuorigioco) alla quale risponde la cavalcata di uno stremato Prandelli poco prima del 90’ quando una volta arrivato sul fondo non riesce a servire alcun compagno. Si entra quindi nel recupero – decretato in ben sette minuti. Al 90+2 il Pyunik va a pochi centimetri dal pareggio con un nuovo legno colpito: questa volta è il palo esterno a salvare Nardi sull’incornata del solito Otubanjo (il migliore tra gli armeni). I minuti scorrono e l’assedio degli armeni non cala. Un solo minuto dopo il palo è sempre Otubanjo il più pericoloso dei suoi quando il destro dall’area piccola viene ancora una volta respinto da un grandissimo Nardi. Il Tre Fiori resiste sino al termine e può esultare assieme a tutto lo Stadium. Ora si vola in Armenia – si gioca giovedì 17 alle ore 18:00 – con il chiaro intento di passare al Q2 e scrivere una nuova pagina di calcio sammarinese nelle coppe europee.

Se il Tre Fiori si regala una notte da sogno, non si può dire lo stesso della Fiorita – impegnata anche lei nel primo turno di Conference League. I Gialloblu di Stefano Ceci sono volati a Skopje (Macedonia del Nord) allo stadio “National Arena Todor Proeski” per la sfida ai padroni di casa del Vardar. Primo tempo ordinato dei Gialloblu di Montegiardino che si conclude con un ottimo 0-0 – merito anche delle parate di Matteo Zavoli. Il portiere sammarinese però deve piegarsi in avvio alla rete di Omeragikj che sblocca l’incontro. La rete carica i padroni di casa che in due minuti – tra il 66’ e il 68’ – chiude la partita e forse anche la qualificazione: prima la sfortunata autorete di Drudi poi il destro da fuori di Mato fissano il punteggio sul 3-0. Tra meno di una settimana – giovedì 17 allo Stadium – si terrà il ritorno.

UEFA Conference League 2025-26, Primo Turno di Qualificazione | Tre Fiori – Pyunik 1-0

TRE FIORI (3-5-2)

Nardi; Matteoni (61’ Pini), Rea, Sirri; Manfroni (75’ Guerra), Benedettini, Censoni (87’ Ciccione), Dolcini, Vandi (87’ Boldini); Prandelli, Ferri (46’ Braschi)

A disposizione: Berardi, Castagnoli, Rastelli

Allenatore: Danilo Girolomoni

PYUNIK (4-3-3)

Avagyan; Alemão, Vakulenko, Filipe Almeida, Miljkovi? (68’ Javi Moreno); Kulikov (68’ Agbalian), Otubanjo, Islamovic; Tarakhchyan (68’ Kainourgios), Metoyan (73’ Noubissi), Vagner Gonçalves (81’ Malakyan

A disposizione: Buchnev, Udo, Vareika, Bopesu, Kovalenko, Galstyan

Allenatore: Iegishe Melikian

Arbitro: Igor Bosca (MDA)

Assistenti: Vadim Vicol (MDA), Victor Luchita (MDA)

Quarto ufficiale: Dumitri Muntean (MDA)

Marcatori: 63’ Manfroni

Ammoniti: Prandelli, Metoyan, Manfroni, Ferri, Pini, Malakyan,

Note: 305 spettatori

UEFA Conference League 2025-26, Primo Turno di Qualificazione | Vardar – La Fiorita 3-0

VARDAR (4-3-3)

Taleski; Jankulov, Mati?, Miskovski, Manevski; Bosan?i?, Olaosebikan (46’ Castenada), Todorovski (66’ Dongmo); Zakari?, Omeragikj, Spahiu (46’ Mato)

A disposizione: Velkovski, Najdovski, Danev, Talevski, Nikolovski, Duranski, Cuestas, Faustin

Allenatore: Goce Sedloski

LA FIORITA (3-5-2)

Zavoli; Mazzotti, Drudi, Grandoni; Musiani, Lunadei (61’ Semprini), Cicarelli (86’ Prasso), Zaccaria, Riccardi (86’; Affonso (61’ Baldinini), Vivacqua (72’ Guidi)

A disposizione: Vivan, Spadaccino, Cerchiaro, Toccaceli

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Antoine Chiaramonti (AND)

Assistenti: Juan Guiu Serra (AND), Carlos Gonçalves (AND)

Quarto ufficiale: Andreu Simarro (AND)

Marcatori: 47’ Omeragikj, 66’ aut. Drudi, 68’ Mato

Ammoniti: Musiani, Bosan?i?

Note: 3.500 spettatori

FSGC | Ufficio Stampa