San Marino. Conferenza pubblica dal titolo: “IL DIALETTO DEVE MORIRE? – E dialèt l’á da murì?”. Venerdì 20 settembre 2024 alle ore 20:30 presso il Teatro Titano

Venerdì 20 settembre 2024 alle ore 20:30 presso il Teatro Titano di San Marino Città, il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli, con il Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, organizza una conferenza pubblica sul dialetto dal titolo: “IL DIALETTO DEVE MORIRE? – E dialèt l’á da murì?”.

Tale evento chiude le celebrazioni per il sessantesimo anniversario di fondazione della compagnia e apre la stagione teatrale 2024/2025 del gruppo.

Alla discussione prenderanno parte, in qualità di relatori, Augusto Casali, Verter Casali, Maurizio Ferrini, Checco Guidi, Valentina Rossi. Il dibattito, moderato da Anna Chiara Macina, si soffermerà sulla storia del dialetto sammarinese, mettendo poi in risalto le differenze che contraddistinguono il dialetto di Città/Borgo dal dialetto di Serravalle e le ragioni che hanno portato ad introdurre una commedia in vernacolo sammarinese per le celebrazioni della Festa Nazionale di Sant’Agata.

L’attore romagnolo Maurizio Ferrini metterà in evidenza le varie inflessioni dei dialetti della Romagna e le similitudini con il dialetto sammarinese.

Il dibattito sarà arricchito da alcune letture di poesie dialettali sammarinesi e si concluderà con una breve rappresentazione teatrale interpretata dall’attore Maurizio Ferrini e da alcuni attori della compagnia Piccolo Teatro Arnaldo Martelli.