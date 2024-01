San Marino. Conferenza stampa Libera, PSD e PS. L’intervento iniziale di Matteo Ciacci

Ecco la trascrizione di quanto detto dal segretario politico di Libera Matteo Ciacci nel suo intervento alla Conferenza stampa Libera, PSD e PS del 17.01.2024

”Buongiorno a tutti e grazie di essere qua in questa bella cornice con tanti compagni amici che oggi manifestano un sentimento comune, ovvero quello di dare e lanciare una nuova sfida politica per il nostro paese. Una sfida che abbiamo voluto fortemente, come forze politiche progressiste riformiste, per portare a compimento l’aggregazione di un’area riformista progressista che oggi più che mai noi riteniamo sia indispensabile per un paese che ha bisogno di cambiamento, che ha bisogno di risposte, che ha bisogno di praticità, che ha bisogno di concretezza ma anche di assolutamente una visione innovativa.

Ed è per questo con grande orgoglio e grande anche entusiasmo, che diamo in là l’avvio di un progetto che ci vede impegnati come Libera come Partito dei Socialisti Democratici come Partito Socialista lanciando un messaggio molto semplice e chiaro.

E’ normale che ci stiamo avvicinando alle prossime elezioni politiche le convergenze programmatiche di area sono note, stranote e sono tra l’altro state concretizzate anche in questi ultimi giorni attraverso dei confronti profondi che ci hanno consentito di poter fare questo passaggio che io ritengo uno dei passaggi più importanti più strategici degli ultimi anni.

Tutti ci ricordiamo una una sinistra litigiosa, una sinistra che ha difficoltà stare insieme. Ecco oggi partiamo con un progetto con un percorso che finalmente guarda ad un centrosinistra che vuole dare una speranza al paese vuole dare una visione chiara per la nostra Repubblica e vuole stare insieme e vogliamo lanciare questo messaggio con un altro messaggio è che alle prossime elezioni staremo dalla stessa parte.

Alle prossime elezioni politiche saremo tutti dalla stessa parte.

Io credo che oggi si va a concretizzare un primo tassello che poi ci vedrà impegnati nelle prossime settimane a definire nel dettaglio i programmi, le proposte che già abbiamo iniziato a sviscerare e ovviamente cercando di coinvolgere tutte quelle persone, tutta la società civile che vuole lavorare a questo progetto che è un progetto ambizioso, che non è contro nessuno ma è per il paese.

L’area riformista progressista e socialista oggi lancia questo monito, lancia un messaggio di entusiasmo, lancia un messaggio determinato e convinto e lancia, noi crediamo, una reale speranza per il nostro paese.

Io devo ringraziare davvero, a nome di Libera, il Psd e il Partito Socialista perché insieme a noi questo progetto lo si può andare veramente a concretizzare. Qualcosa che sembrava inaspettato improponibile fino a qualche mese fa oggi si sta iniziando a realizzare.”