San Marino. Congresso Generale del PDCS dall’8 al 10 novembre 2024 al Kursaal. Le parole del Segretario politico Venturini

Le parole del segretario politico della Democrazia Cristiana Giancarlo Venturini nel discorso di ieri alla Festa dell’Amicizia:

“Proprio davanti a questa piazza annuncio anche il PROSSIMO CONGRESSO GENERALE DEL PDCS CHE SI TERRÀ DAL 8 AL 10 NOVEMBRE AL PALAZZO KURSAAL, IN CITTÀ. SARÀ IL XXII DELLA STORIA DEL NOSTRO PARTITO. Sono passati 4 anni dall’ultimo Congresso del 2020, intitolato ‘SOSTENERE LA PERSONA PER IL FUTURO DEL PAESE’, durante il quale, la riflessione dei presenti aveva portato ad una sintesi che ci ha guidati lungo questi anni, ed orientati nelle scelte politiche, che hanno portato il PDCS e l’intero Paese al punto in cui ci troviamo oggi. Oggi serve un altro passo in avanti, serve dare ancora più prospettiva alla nostra azione politica, ed è per questo che è fondamentale ritrovarsi nuovamente assieme, per condividere il nostro migliore pensiero e, soprattutto, i nostri cuori, perché battano all’unisono per la nostra Repubblica e per il suo popolo. Un particolare pensiero ai nostri giovani, al nostro Movimento giovanile: che siano sempre portatori di valori ed ideali cristiani, di idee e impegno per il Paese ed il nostro Partito. Ai giovani spetta raccogliere un’eredità complessa ma, il mio consiglio è di non mollare mai, una franca ed aperta collaborazione tra le generazioni consente sempre di avere visione e trovare le migliori soluzioni.”

Giancarlo Venturini nel suo discorso di ieri sera alla 51^ Festa dell’Amicizia