San Marino conquista il cuore del ministro giapponese per Expo: Ito sogna una visita sul Titano

È bastata una passeggiata tra le pietre del Padiglione sammarinese per accendere la curiosità del Ministro giapponese per Expo 2025, Yoshitaka Ito. Dopo aver partecipato con interesse alle celebrazioni del National Day, il rappresentante del governo nipponico ha voluto ribadire la propria attenzione verso la Repubblica visitando personalmente lo spazio espositivo dedicato all’antica Terra della Libertà.

Accolto dalla Direttrice Laura Franciosi, il Ministro non ha nascosto il suo desiderio: “Un giorno visiterò San Marino”, ha dichiarato, lasciandosi coinvolgere dall’atmosfera evocativa del padiglione, dove ha potuto toccare la pietra del Monte Titano, immergersi nei paesaggi del territorio e vivere un’esperienza multisensoriale pensata per raccontare identità e storia.

Non è mancato nemmeno un gesto simbolico: Ito ha acquistato una bottiglia di vino della Cantina di San Marino, portando con sé un frammento autentico della Repubblica.

Il padiglione, ideato dagli studenti dell’Università del Design e animato in questi giorni anche grazie alla presenza della Assistant Coordinator Maria Eleonora Vaglio, continua a suscitare grande interesse. Il 3 maggio, in coincidenza con il National Day e la Golden Week, Expo Osaka ha registrato oltre 116.000 visitatori, numeri in crescita che si riflettono anche sull’affluenza al padiglione sammarinese.

L’esposizione universale si trasforma ogni sera in uno spettacolo globale con “One World One Planet”: luci, suoni, videomapping e droni regalano emozioni ai visitatori anche dopo il tramonto. Presenti anche i Capitani Reggenti.