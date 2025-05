San Marino conquista la finale di Eurovision con Gabry Ponte. Il Segretario di Stato Pedini: “Un successo artistico e promozionale di portata storica!”

È un momento storico per la Repubblica di San Marino sul palcoscenico della musica internazionale. Gabry Ponte, icona della musica dance mondiale e rappresentante del Titano all’Eurovision Song Contest 2025, ha superato con successo la prima semifinale, conquistando un posto nella Grand Final in programma sabato 17 maggio alla St. Jakobshalle di Basilea.

Con il suo brano energico e travolgente, “Tutta l’Italia”, Gabry Ponte ha infiammato il pubblico e acceso l’entusiasmo della platea eurovisiva, firmando una performance che ha unito ritmo, impatto scenico e spirito mediterraneo. Il passaggio del turno rappresenta la quarta volta nella storia che San Marino accede alla serata conclusiva dell’Eurovision, su un totale di quindici partecipazioni.

A condividere il traguardo con San Marino sono state le delegazioni di Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, Estonia, Portogallo e Ucraina, anch’esse qualificate dalla prima semifinale.

Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, ha commentato con entusiasmo il risultato: “Il brillantissimo risultato conseguito da Gabry Ponte conferma lo straordinario valore di un artista che da decenni è tra i più apprezzati e influenti nel suo genere a livello mondiale. Ma è anche il frutto di un impegno corale, portato avanti con passione dalla San Marino RTV, dal team dell’artista e dalla nostra Segreteria. Questo accesso alla finale celebra il talento e dà piena legittimazione al progetto del San Marino Song Contest, su cui continueremo a investire con convinzione”.

L’approdo in finale rappresenta un’occasione di visibilità eccezionale per San Marino, che grazie all’Eurovision si ritrova sotto i riflettori di milioni di spettatori in tutta Europa. Un traguardo che va ben oltre il dato artistico e che conferma l’enorme potenziale promozionale di questa manifestazione per il microstato.

Gabry Ponte, con il suo carisma e la sua esperienza internazionale, si prepara ora a tornare sul palco della Grand Final, in diretta mondiale sabato sera. L’intera Repubblica sarà con lui, pronta a vivere un’altra pagina memorabile della sua avventura eurovisiva.