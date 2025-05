San Marino. CONS: ”Alessandra Perilli è la regina della Coppa del Mondo”

Alessandra Perilli si rivela ancora una volta tra le più grandi del tiro a volo e lo fa vincendo la finale di Coppa del Mondo, svolta a New Delhi. Nella città indiana la tiratrice sammarinese ha raggiunto la finale con il sesto posto, l’ultimo disponibile, nelle cinque serie di qualificazioni con il punteggio di 114 piattelli frantumati. Nella mattina di giovedì è salita in cattedra, mettendosi via via tutte le avversarie alle spalle e chiudendo con 45/50, che le è valsa la vittoria finale. Dietro di lei, secondo posto per l’italiana Erica Sessa con 39 e bronzo alla turca Safiye Tumizdemir con 33. Per la Perilli è la seconda vittoria in Coppa del Mondo, dopo quella arrivata a Nicosia nel 2015. “Sono felicissima, quest’anno avevo bisogno di riprendermi questo titolo – ha dichiarato Alessandra Perilli ai microfoni dell’International Shooting Sport Federation -. Volevo rifarmi dalle Olimpiadi, avevo un po’ di amaro in bocca e questa vittoria era necessaria. C’è stata una bella atmosfera durante le gare, con tanto pubblico e la musica ad accompagnarmi. Sentivo che era la mia giornata”.