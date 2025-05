San Marino. CONS. Assemblea dei Piccoli Stati: prossimi appuntamenti e nomine

PRINCIPATO DI ANDORRA (26 maggio 2025) – La famiglia olimpica dei Piccoli Stati d’Europa si è ritrovata questa mattina all’hotel Starc del Principato di Andorra per l’assemblea generale, presieduta da Xavier Espot Mirò, presidente del comitato organizzatore della 20ª edizione dei giochi patrocinati dal CIO e dai Comitati Olimpici Europei. La delegazione di San Marino era presente con il presidente Christian Forcellini, alla prima uscita ufficiale nel nuovo ruolo, e il segretario generale Eros Bologna che in apertura dei lavori ha ricordato ai presenti che il 26 maggio 1985 si celebrava la prima cerimonia dei Giochi nello stadio di Serravalle.

L’assemblea generale ha ufficializzato la prossima edizione dei Giochi che nel 2027 si svolgeranno nel Principato di Monaco dal 3 all’8 maggio. La data anomala di svolgimento, in anticipo rispetto alla calendarizzazione tradizionale, è stata individuata tenendo conto degli appuntamenti sportivi internazionali di automobilismo e tennis che rendono impossibile ogni altra collocazione. I Comitati Olimpici presenti hanno accettato la proposta per salvaguardare l’organizzazione di Monaco e dare continuità alla manifestazione, pur nella consapevolezza, nel caso di San Marino per esempio, che nel periodo di inizio maggio sono ancora in corso le attività scolastiche e in quel periodo ci sono sempre state competizioni utili al raggiungimento dei minimi per le qualificazioni.

A Monaco ci sarà come novità assoluta, tra le discipline sportive, la pallanuoto, mentre non è previsto il basket 5×5 ma solo 3×3, con le conferme di pallavolo e beach volley. Non ci sarà il tiro a volo per l’indisponibilità dell’impianto idoneo e ci saranno tiro a segno e tiro con l’arco. Per l’edizione del 2029 in Lussemburgo è stato presentato un progetto che prevede anche iniziative di inclusione ed eventi collaterali, come l’organizzazione di discipline sportive dimostrative e un coinvolgimento del movimento paralimpico. Non ci sarà tra le discipline il rugby, mentre risultano confermati basket 5×5, pallavolo e beach volley. Gli sport addizionali proposti sono badminton, ciclismo, ginnastica e karate. Confermata la candidatura di Cipro per il 2031, anche se per la ratifica dell’assegnazione per l’organizzazione si attende il via libera ufficiale del governo lussemburghese attesa a breve. Sono state varate le nuove nomine. La presidenza dell’assemblea generale dei Giochi dei Piccoli Stati passa da Xavier Espot Mirò di Andorra a Yvette Lambin Berti, segretario generale del Comitato Olimpico di Monaco prossimo organizzatore fino al 2026. Michelle Tousch, 29 anni, funzionaria del Comitato Olimpico del Lussemburgo è la nuova segretaria generale dei Giochi. Manfred Schreiber del Lienchtenstein è il nuovo presidente della Commissione Tecnica, guidata negli ultimi 15 anni da Jean Pierre Schoebel di Monaco. NellaCommissione Tecnica per San Marino entra Martina Mazza, del Comitato Esecutivo CONS, al posto del presidente Christian Forcellini.

CONS