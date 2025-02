San Marino. Consiglio Federale: confermate le cariche statutarie  e distribuite le responsabilità di macroarea

Si è insediato ieri sera il nuovo Consiglio Federale della Federcalcio di San Marino nominato lo scorso 30 gennaio 2025 dall’Assemblea Elettiva. In occasione della prima riunione presso la Casa del Calcio – sede della FSGC – sono state assegnate le cariche previste dallo Statuto e distribuite le responsabilità in seno alle macroaree afferenti all’attività di settore giovanile maschile, settore femminile e futsal.

In linea di continuità rispetto al precedente mandato esecutivo, insieme al Presidente Marco Tura sederanno al tavolo del Consiglio Federale – con ruoli statutari – anche il Vicepresidente Simone Grana, il Segretario Generale Luigi Zafferani ed il Tesoriere Filippo Bronzetti. A mente delle responsabilità delle macroaree, la FSGC promuove una coppia di dirigenti federali responsabili per ognuna di essa. Il settore giovanile maschile avrà come diretti referenti Simone Grana e Luca Nanni; il settore femminile sarà invece prerogativa di Gian Luca Angelini e Pierangelo Manzaroli; il futsal competenza di Luca Albani (confermato anche nel ruolo di Vice Segretario Generale) e Giacomo Simoncini.

FSGC | Ufficio Stampa