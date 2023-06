San Marino. Consiglio Giudiziario del 9 giugno 2023

Si è tenuta oggi, sotto la presidenza delle Loro Eccellenze, i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini, una seduta del Consiglio Giudiziario.

Dopo le comunicazioni della Reggenza, il Consiglio, in un clima di ampia condivisione, sentito il riferimento del Dirigente del Tribunale, ha deliberato, all’unanimità dei presenti, l’avvio della procedura di reclutamento di un Commissario della Legge e di un Procuratore del Fisco per selezione interna.

In seguito, ritenuto necessario che la discussione in seno all’organo sulla Relazione sullo Stato della Giustizia fosse resa pubblica, il Consiglio, sempre all’unanimità dei presenti, ha provveduto alla modifica in tal senso dell’art. 10, comma 4 del Regolamento approvato nella seduta 20 aprile 2022.

Si è poi proceduto alla nomina del Commissario della Legge avv.to Francesco Santoni e del Giudice d’Appello pres. Renato Giuseppe Bricchetti, rispettivamente, quale Giudice dell’istruttoria preliminare dei procedimenti a carico dei magistrati e quale Giudice incaricato degli incombenti di cui all’art. 16, comma 4 della Legge Costituzionale 7 dicembre 2021, n. 1. Le nomine sono avvenute in sostituzione dei precedenti Magistrati, a cui va il ringraziamento del Consiglio, giunti al termine dell’incarico annuale nel ruolo.

San Marino, 9 giugno 2023/1722 d.F.R.