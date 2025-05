San Marino. Consiglio Grande e Generale del 19.05.2025. Documento di programmazione strategica triennale 2024-2026 di Ateneo approvato all’unanimità

Di seguito una sintesi dei lavori

Comma 15 – Approvazione del documento di programmazione strategica triennale 2024-2026 di Ateneo ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del Decreto Delegato 30 novembre 2023 n.169.

Segretario di Stato Teodoro Lonfernini: Il piano triennale ha avuto già una partenza ed effetti dall’anno 2024. Il documento delinea il nuovo piano strategico dell’università. Il Piano strategico si fonda sui principi del nostro statuto che vengono tradotti in obiettivi concreti e si aprono ai nuovi diritti di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Questo Piano si inserisce in una fase di grandi cambiamenti che stanno modificando le abitudini di vita e quindi anche di studio della nostra società. Rispetto ai temi di responsabilità sociale, l’Università deve farsi interprete sviluppando le proprie attività in modo etico e sostenibile nell’interesse della collettività e dell’ambiente. Il Piano riflette la consapevolezza dell’Ateneo di voler e poter dare un contributo alla creazione del valore pubblico. L’Università genera valore pubblico nel momento in cui riesce a migliorare il livello di benessere della comunità. L’Università sente la responsabilità di contribuire con formazione, ricerca e terza missione alla creazione degli elementi fondamentali del benessere dei cittadini. Il ruolo dell’Università consiste nel sapere intercettare i cambiamenti, individuare i bisogni futuri, creare le competenze necessarie a comprenderli. Si introduce un’articolazione dei piani tra Dipartimenti nell’ambito della didattica, della ricerca, della terza missione. Un Piano che rientra a pieno titolo nella capacità di crescita di cui ha dato prova la nostra Università specialmente in questi ultimi dieci anni. Una università che ha consentito di poter godere da parte del nostro sistema di un costante e continuo confronto sui grandi processi che negli ultimi dieci anni hanno visto il radicale cambiamento di San Marino. Un elemento estremamente essenziale in termini di approfondimento e capacità scientifica di guardare ai suoi aspetti con sicurezza e garanzia. Con l’Università le istituzioni stanno collaborando. Ricorderete che è stato siglato un rinnovato accordo tra Congresso di Stato ed Ateneo per quegli aspetti riguardanti gli approfondimenti scientifici. Pensiamo al rapporto tramite il quale abbiamo sviluppato il progetto di riforma del mercato del lavoro. Credo di poter trasferire all’Aula l’adeguata sicurezza nell’approvare il piano triennale per il grande lavoro che il nostro Ateneo ha portato avanti e intende proseguire. Colgo l’occasione per portare un messaggio di saluto e affetto nei confronti del nostro rettore, professor Petrocelli, che ha vissuto una situazione di salute complicata. Potremo riaverlo in piena operatività, spero e mi auguro, quanto prima.

Matteo Casali (RF): Occorre unirsi al plauso fatto dal Segretario di Stato alla nostra università. Mi piacerebbe ricordare chi l’ha promossa, tanto tempo fa, magari tra lo scetticismo: mi riferisco a Fausta Morganti, che ha sempre creduto in questa istituzione. Il documento portato all’attenzione dell’Aula, sebbene con ritardo, evidenzia un trend e una proiezione positiva. L’internazionalizzazione e l’Erasmus Plus, al quale ci si vuole allineare, sono un obiettivo ragguardevole. Situazione che va certamente perseguita anche alla luce di certe criticità che sono emerse. Per evitare che il documento sia solo celebrativo, vorrei evidenziare alcuni aspetti di riflessione. Quanto alla valutazione della qualità, il documento illustra i lavori dell’Organismo indipendente di valutazione, che definisce il sistema interno di assicurazione della qualità. Sarebbe interessante, a mio avviso, anche l’implementazione dell’articolo 24 che riguarda un sistema esterno di assicurazione della qualità, che mi pare diverso dal Gruppo di autovalutazione. Questo consolidamento, che noi approviamo assolutamente, del corpo docenti, anche con la stabilizzazione, io lo vedo con estremo favore. Tuttavia lo stesso documento dice che l’implementazione è subordinata all’ottenimento dell’idoneità alla docenza. Pare che diversi docenti della nostra Università non abbiano superato recentemente questo esame. Questo costituisce un problema, a mio avviso. Occorre capire come si vuole affrontare, certamente nel rispetto dei lavoratori. È una criticità che va affrontata, perché non possiamo pensare di avere docenti che non siano idonei al ruolo, senza scendere in polemiche rispetto alla concessione di ordini cavallereschi. All’interno della società, la voce dell’Università è certamente di indubbia importanza. Una voce di sprone verso nuovi orizzonti e forse anche una voce di critica. E allora mi chiedo: nel novero dei poteri, come si pone oggi l’Università di San Marino, anche in relazione al cosiddetto processo di Bologna? La Repubblica di San Marino non pare immune da un certo tipo di ingerenza. Ricordo lo scambio al vetriolo tra il rettore e il Segretario Canti per la chiusura infelice del rapporto tra l’Azienda Autonoma dei Lavori Pubblici e l’Università. Attività che è stata indebitamente chiusa per ragioni, mi viene da dire, di tipo politico. Il Rettore fu tirato per la giacchetta. Il Segretario disse, fornendo dati non veri, che quel rapporto non aveva prodotto nulla. Anche nel nostro Paese, io credo, per come è strutturata l’università, si pone il problema dell’indipendenza e della voce libera dell’università. Sicuramente per aspetti di bilancio. Su sette milioni di bilancio, 4 milioni e mezzo li dà lo Stato. Un conto è il rapporto tra le istituzioni, un altro conto è il rapporto con il potere politico. Ricordo, nella prolusione di un anno accademico, che il rettore Petrocelli disse una frase importante, sul fatto che noi dobbiamo fare forti i ragazzi, non deboli i saperi. Compito dell’università è dare ai ragazzi i mezzi per affrontare quel grosso impegno. Ho fatto mia questa massima di Petrocelli. Io mi auguro che i saperi rimangano sempre forti e che la voce libera dell’università vada avanti rafforzandosi e non concorra mai al puntellamento di poteri che garantiscono principalmente se stessi e tutti insieme puntellano il potere politico. Mi auguro che l’università prosegua nel suo cammino di indipendenza.

Manuel Ciavatta (PDCS): Non si può non intervenire di fronte alla presentazione di questo Piano strategico che per la nostra università significa ulteriori 3 anni in cui lavorare per consolidare quanto fatto. E poter sostanzialmente mettere in campo altre azioni progressive per ampliare la gamma dei servizi per gli studenti. Cercando di fare in modo che la nostra Università diventi concretamente più presente sul panorama internazionale. Anche eventualmente per valutare un ampliamento ulteriore della parte formativa. È un segno molto forte di un’Università che qualifica la sua proposta in maniera rilevante e diventa attrattiva per gli studenti, anche per il contesto che trovano quando vengono a studiare a San Marino. Già in passato abbiamo evidenziato l’atipicità dell’università sammarinese. Tutto il comparto amministrativo è essenzialmente pubblico, però oltre 3 milioni derivano dalle entrate dell’università. Aumento della proposta formativa vuol dire aumento dei costi: la richiesta sarebbe di avere uno stanziamento di ulteriori 300mila euro annui. Questa è una scelta che il nostro Paese può fare, cosa che negli anni è sempre stata fatta, aumentando progressivamente gli stanziamenti. L’Università di San Marino deve avere la capacità di incarnare davvero il pensiero che tocca la tradizione della nostra Repubblica. Permettere sempre, come è successo negli ultimi 10 anni, e fare in modo che l’università rappresentasse sempre la Repubblica. Questo ha fatto in modo che l’università potesse svilupparsi trovando sempre l’accordo di tutta la politica. Uno degli aspetti su cui il Governo si è impegnato è la realizzazione di uno studentato. Questo significa anche un piano che tenga conto della presenza degli studenti universitari, sia qui in centro storico che a Dogana Bassa, che hanno bisogno di spazi per poter vivere. Tutti aspetti che evidentemente dovranno essere implementati, partendo da un aspetto fondamentale: con il processo di Bologna, la nostra università è stata davvero promossa a livello internazionale. Ci sono ancora altri aspetti da affinare. Con questo spirito e questa volontà, credo sarà possibile continuare questo percorso per dare all’università sempre più sostanza e forza.