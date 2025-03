San Marino consolida l’eccellenza universitaria: approvato il Decreto sui profili docenti, un passo decisivo per la crescita del Paese

San Marino, 18 marzo 2025 – La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche giovanili della Repubblica di San Marino, annuncia con viva soddisfazione l’approvazione del decreto concernente i profili dei ruoli del personale docente universitario. Un provvedimento che rappresenta indubbiamente un traguardo fondamentale nel percorso di consolidamento e crescita dell’Ateneo sammarinese, sancendo il definitivo compimento del processo normativo che ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento.

Questo importante risultato giunge a coronamento degli sforzi profusi negli ultimi anni, culminati con il prestigioso riconoscimento ottenuto nell’ambito del Processo di Bologna. Tale adesione ha permesso all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino di integrarsi pienamente nel sistema europeo dell’alta formazione, equiparando i propri standard qualitativi a quelli delle più prestigiose istituzioni continentali.

L’approvazione del decreto sui profili docenti dischiude nuove e significative opportunità per l’ulteriore sviluppo del settore formativo universitario d’eccellenza. Un’offerta didattica qualificata e un corpo docente di alto profilo rappresentano un volano imprescindibile per la crescita intellettuale, sociale ed economica del Paese.

L’attenzione della Segreteria di Stato si concentra ora sul potenziamento della ricerca scientifica, elemento cardine per l’avanzamento della conoscenza e per la capacità di innovazione del territorio. Parallelamente, si rafforzerà la cosiddetta “terza missione” dell’Università, ovvero la sua interazione dinamica con il tessuto socio-economico locale, promuovendo il trasferimento di competenze, la diffusione della cultura e il sostegno allo sviluppo.

Così il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini: “L’approvazione di questo decreto segna un punto di svolta per il nostro Ateneo e per l’intero sistema formativo sammarinese. Rappresenta la tangibile concretizzazione di un impegno che abbiamo portato avanti con determinazione e che testimonia la nostra ferma convinzione nel ruolo strategico che l’Università riveste per il futuro della Repubblica. In questi anni, il nostro Ateneo ha intrapreso un percorso di crescita esponenziale, culminato con il riconoscimento a livello europeo. Ora, con questo atto normativo, si aprono orizzonti ancora più ampi per la formazione di talenti, per la promozione della ricerca e per una sempre più stretta sinergia tra l’Università e il nostro territorio. Desidero inoltre sottolineare come tale risultato sia stato raggiunto grazie a un clima di profonda condivisione e collaborazione all’interno dell’Aula consigliare. Uno spirito unitario che rappresenta un segnale incoraggiante e ci spinge a proseguire su questa strada, concentrandoci su ciò che ci unisce e che ci permette di progredire insieme.”

La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche giovanili ribadisce il proprio impegno nel sostenere e valorizzare l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, consapevole del suo ruolo insostituibile quale motore di progresso e sviluppo per l’intera collettività.

