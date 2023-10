San Marino. Contro il Fiorentino per spezzare il fattore X. Cosmos ancora imbattuto ma la vittoria manca dalla prima giornata

Berardi: “Stiamo lavorando bene, i risultati arriveranno”



Allenamenti e partite a giorni alterni in una fase di stagione particolarmente intensa. Dopo il derby contro la Folgore è stato il momento della Coppa Titano (1-1 contro il Tre Penne), poi ancora Campionato con il San Giovanni e martedì 3 ottobre di nuovo in campo per la quarta giornata di Campionato.

Una serie di partite intense e combattute, a tratti complicate chiuse tutte in parità. Ora i gialloverdi di Berardi mettono nel mirino il Fiorentino per spazzare la serie di pareggi e tornare alla vittoria. “Stiamo lavorando bene -spiega il tecnico del Cosmos- la differenza che cè tra un pareggio e una vittoria a volte è sottilissima. Diciamo che non abbiamo la fortuna dalla nostra. Quel che è certo è che i ragazzi sono concentrati e tutti insieme siamo alla caccia dei tre punti che ci mancano dal 15 settembre. Sono sicuro che contro il Fiorentino faremo bene”.

Il Cosmos nella sfida in programma domani dovrà fare a meno di Savelli, Berardi, Zulli e Palazzi. Tre infortuni pesanti che limitano le possibilità di scelta del tecnico: “le assenze pesano -chiude Berardi- ma in questa squadra chi c’è da sempre il massimo e non fa mai rimpiangere i compagni. Con questa mentalità torneremo a vincere”. Cosmos-Fiorentino si gioca alle 21.15 di martedì 3 ottobre a Montecchio.

Cosmos