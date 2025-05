San Marino. Convocazione della sessione della Commissione Consiliare Permanente III per le giornate di martedì 3 giugno e mercoledì 4 giugno 2025

San Marino, 27 maggio 2025/1724 d.F.R

Ill.mi Signori

Membri della Commissione Consiliare

Permanente Finanze, Bilancio e

Programmazione; Artigianato, Industria,

Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e

Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione

Cecchetti Silvia – Presidente

Conti Sara – Vice Presidente

Albani Marino

Belluzzi Iro

Berti Gian Nicola

Boschi Luca

Casali William

Della Balda Luca

Gasperoni Luca

Muccioli Maddalena

Renzi Nicola

Rossini Tommaso

Santi Emanuele

Stacchini Sandra

Troina Gaetano

LORO SEDI

Le SS.LL. sono invitate ad intervenire alla sessione della Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione che avrà luogo a Palazzo Pubblico, Sala Consiliare, nelle giornate di martedì 3 giugno dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 24.00 * e mercoledì 4 giugno 2025 dalle ore 21.00 alle ore 24.00**, per l’esame del seguente

ORDINE DEL GIORNO

– Seduta Pubblica –

1.*** Comunicazioni

2-Relazioni del Commissario Generale per la partecipazione all’Expo Universale Dubai 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del Decreto-Legge n.73/2020 e successivo dibattito

3-Relazioni del Commissario Generale per la partecipazione all’Expo Universale di Osaka 2025 ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del Decreto Delegato 2 settembre 2024 n.142 e successivo dibattito

4-Esame in sede referente del progetto di legge “Disciplina dei contrassegni “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino” e Registro delle “Botteghe Storiche”” (presentato da Alleanza Riformista, Partito dei Socialisti e dei Democratici, Partito Democratico Cristiano Sammarinese, Libera/PS e Domani – Motus Liberi)

Il Presidente

Silvia Cecchetti

N.B.

* I lavori potranno proseguire oltre le ore 24.00 per concludere il comma aperto in quel momento.

** I lavori potranno proseguire oltre le ore 24.00 per concludere l’Ordine del Giorno. *** Il comma 1 verrà aperto al termine dell’esame del comma 4.