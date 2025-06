San Marino. Coppa Davis: biancazzurri sconfitti 2-1 contro Andorra

Per la Nazionale di San Marino è arrivata una sconfitta per 2-1 nel primo incontro di Coppa Davis in Albania, dove si stanno disputando le gare del Gruppo IV Europa.

I biancazzurri, guidati dal capitano Roberto Pellandra, hanno sfidato oggi Andorra. Nel primo singolare Mattia Muraccini, classe 2007, ha ceduto per 6-3 6-1 a Eric Cervo Noguer. Marco De Rossi, invece, si è imposto in tre set su Damien Gelabert, battuto con il risultato di 6-2 3-6 6-0.

Nel doppio, De Rossi e Tommesani si sono dovuti arrendere alla coppia Cervos Noguer – Gelabert per 6-4 6-1.

Domani i titani torneranno in campo contro l’Azerbaijan.