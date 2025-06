San Marino. Coppa Marche 2025, trionfo biancazzurro al Multieventi Sport Domus. La Juvenes vince il Trofeo

Si è chiusa in grande stile la stagione pongistica italiana e regionale con la Coppa Marche 2025, disputata domenica 15 giugno al Multieventi Sport Domus. L’evento, organizzato dalla società sportiva Juvenes come gara conclusiva del calendario regionale, ha visto i pongisti sammarinesi assoluti protagonisti in tutte e tre le categorie in programma.

Nel singolo giovanile Under 15, il podio è tutto biancoazzurro: Pietro Bologna si è aggiudicato il titolo superando in finale per 3-1 Loris Ceccoli, mentre Enea Stefanelli ha conquistato il terzo posto.

Nel doppio assoluto, trionfo per la coppia sammarinese formata da Mattia Berardi e Pietro Bologna, che in finale hanno avuto la meglio con un netto 3-0 su Chiara Morri, pongista sammarinese medagliata ai Giochi di Andorra in coppia con l’irlandese O’Rahilly.

Nel singolo assoluto, il successo è andato al pongista del Montemarciano Paolo Spinozzi, che ha battuto in finale per 3-1 Mattia Berardi, aggiudicandosi anche il 1° Memorial Don Giuseppe Innocentini. Terzo posto per Pietro Bologna.

Grazie a questi risultati, la Juvenes si è aggiudicata la Coppa Marche 2025.

Le foto dei podi: