San Marino. Coppa Titano BKN301: è tempo di semifinali

Straordinari infrasettimanali per quattro delle prime cinque formazioni di Campionato Sammarinese, chiamate alle sfide di andata delle semifinali di Coppa Titano BKN301. I campioni uscenti della Virtus dovranno cercare di confermarsi in finale senza poter contare sul proprio miglior giocatore. Ivan Buonocunto, infatti, sarà indisponibile per circa un mese. Condizione che dovrebbe potenzialmente riportarlo in campo proprio per la gara di ritorno con il Tre Fiori, programmata il prossimo 3 aprile a Montecchio. Domani, le formazioni di Bizzotto e De Falco si incroceranno invece ad Acquaviva, con fischio d’inizio di Marco Avoni alle 20:45. I Neroverdi arrivano dal lottato successo sul Faetano (3-2) che li ha confermati in vetta, insieme a La Fiorita. Diverso il momento che sta attraversando il Tre Fiori, scivolato al quinto posto in graduatoria e tallonato dal Murata – dopo la sconfitta incassata dalla San Marino Academy (1-3). Squalificato Ciccione trai Gialloblù, mentre l’assenza di Rinaldi regala un ulteriore grattacapo alla Virtus.

Mazzotti e Niang invece salteranno l’atteso confronto tra La Fiorita e Tre Penne. Entrambi squalificati per somma di ammonizioni, rappresentano assenze di spesso nello scacchiere tattico di Manfredini – allenatore del club di Montegiardino. In casa Biancazzurra non si contano squalifiche, benché la gestione degli otto diffidati sarà per Ceci fondamentale nell’economia delle due gare all’anticamera della finale. Netti successi per entrambe nell’ultima uscita ufficiale: annunciato quello de La Fiorita, nel testa-coda con il Pennarossa (3-0), autorevole e contro una squadra in salute come il Fiorentino, quello del Tre Penne (4-0). Nell’unico precedente stagionale, La Fiorita si è imposta in rimonta nel finale – grazie all’acuto di Fatica all’89’. Mattia Andruccioli è stato designato per la semifinale che prenderà il via alle 20:45, a Montecchio.

Questo il programma delle semifinali di andata e ritorno di Coppa Titano BKN301 2023-24, integralmente trasmesse in diretta streaming gratuita su Titani.tv (commento in italiano):

Coppa Titano BKN301 2023-24, andata delle Semifinali SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ORA LUOGO Virtus Tre Fiori Avoni (Cristiano, Bellavista) – Beltrano 06/03 20:45 Acquaviva La Fiorita Tre Penne Andruccioli (Cordani, M. Savorani) – Ucini 06/03 20:45 Montecchio Tre Penne La Fiorita TBD 03/04 20:45 Acquaviva Tre Fiori Virtus TBD 03/04 20:45 Montecchio

FSGC | Ufficio Stampa