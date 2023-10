San Marino. Coppa Titano BKN301: Zabre smazza il pokerissimo della Libertas, qualificata ai quarti con La Fiorita, Folgore, Domagnano e Fiorentino

Domagnano e Libertas si qualificano ai Quarti di finale di Coppa Titano BKN301, sovvertendo i pronostici che le vedevano opposte Murata e Juvenes-Dogana. Quest’ultima, dopo un grande avvio di campionato, è incappata in una serata storta dall’inizio alla fine, cedendo di schianto agli affondi granata – a dir poco efficaci sull’asse Morelli-Zabre. Al quarto d’ora la coppia d’attacco sblocca il risultato, con il riminese bravo a guadagnare il fondo e a trovare il compagno sul primo palo, implacabile nella deviazione sottomisura. Gli uomini di Sperindio sfruttano l’inerzia a favore ed una distratta gestione del possesso palla degli avversari, che perdono la sfera nella trequarti difensiva e capitolano sulla rapida transizione, avviata da Sapori e rifinita da Morelli per il solito Zabre. La Juvenes-Dogana fallisce due opportunità per rimettersi in carreggiata, sbattendo al 27’ su Elia Bendettini – straordinario nel respingere il destro di Sottile, nonostante qualche linea di febbre che lo ha tenuto in dubbio fino a poco prima dell’incontro. La tripletta del 22enne attaccante prende corpo al 56’, ancora su assist illuminante dell’esperto trequartista: tunnel di Morelli su Meluzzi – alle porte della propria area di rigore – e progressione palla al piede per 50 metri, prima di lanciare Zabre nello spazio. Destro fulminante sul primo palo e qualificazione in ghiaccio per il club di Borgo Maggiore, che trova il poker dal dischetto con Santoni. A renderlo superlativo, il grave errore di Gentilini – in precedenza anche autore del fallo da rigore –, sfruttato a dovere da Nicholas Di Meo per il 5-0 finale. I Granata affronteranno la vincente della supersfida tra Cosmos e Tre Penne all’altezza dei Quarti di finale (stasera a Montecchio, ore 20:45).

Non più agevole l’avversario che toccherà in sorte al Domagnano, vale a dire la Virtus detentrice del titolo e capace di sole vittorie dalla magica notte in cui gli uomini di Bizzotto hanno messo le mani sulla loro prima Coppa Titano BKN301. I Lupi però ci arriveranno con la convinzione di aver imboccato la strada giusta per raddrizzare un avvio di stagione complicato. Dopo la prima vittoria in campionato, ottenuta contro la Libertas, gli uomini di Paolo Rossi potano lo scalpo di una squadra altrettanto temibile, qual è il Murata di questi tempi. Gli episodi che fanno pendere l’ago della bilancia verso il Domagnano sono annotati poco dopo la mezz’ora di gioco: prima la rete del vantaggio a cura di Ceccaroli, su cui pesa un pallone banalmente perso da Cicarelli a centrocampo. Poi, circa 120” più tardi, l’espulsione di Affonso che costringe i ragazzi di Angelini ad un’ora di inferiorità numerica con cui ricercare il gol che avrebbe significato tempi supplementari. Precedentemente, Murata pericoloso su due corner consecutivi che costringono Colonna agli straordinari. Il portiere sammarinese è il grande protagonista del decisivo clean sheet dei Lupi, ripetendosi su Ura. Nonostante l’uomo in più, il Domagnano preferisce lasciare l’iniziativa agli avversari, vicini al pareggio con Gaiani ed Ura. Gueye sul fronte opposto ha il riflesso giusto sul corner che chiude il primo tempo. Nella ripresa è invece il Domagnano a scattare meglio dai blocchi, a un passo dal 2-0 con Gozzi. Il Murata non ha niente da difendere e si riversa nella metà campo avversaria, sbattendo però a ripetizione su un grande Colonna che – quando superato – trova manforte nel perfetto posizionamento di Nanni, determinante nell’allontanare sulla linea la zuccata di Peters. Dopo una fase di arrocco, i Lupi piazzano la zampata vincente all’86’ quando Gregori si libera di un raddoppio a centrocampo a capitalizza la ripartenza cinque-contro-quattro servendo coi tempi giusti Crescentini che festeggia a dovere i 19 anni compiuti venerdì scorso, spedendo il Domagnano ai quarti di finale.

Pioggia di gol all’Ezio Conti di Dogana, dove la Folgore travolge il Pennarossa – complice la prematura espulsione di Lazzarini, estremo difensore biancorosso. Il conseguente calcio di rigore comminato da Ucini permette a Sartori di sbloccare la partita e mettere sui binari giusti la serata della squadra di Falciano – vincente di misura all’andata. L’ipotesi diventa ipoteca cinque minuti più tardi, quando Simeoni griffa il raddoppio. Parziale triplicato al 41’ da Samuel Pancotti, che anticipa di pochi minuti l’acuto di Turrà per il Pennarossa. Nella ripresa calano i ritmi e la squadra di Nobile, dopo aver rischiato di subire il quarto gol, sigla il momentaneo 2-3 con Alessandro Conti – subentrato dieci minuti prima. Non c’è lieto fine per il club di Chiesanuova, nella necessità di segnare due reti in venti minuti con l’uomo in meno per rinviare l’esito ai tempi supplementari. A scrivere la parola fine sulla gara è Francesco Gori, figlio del compianto Massimo, che avrà certo avuto un pensiero speciale per il suo primo gol stagionale.

L’avversario della Folgore uscirà dal binomio Faetano-Tre Fiori, da sciogliere questa sera ad Acquaviva (ore 20:45). Già certo invece l’abbinamento tra La Fiorita e Fiorentino, entrambe vincenti sia all’andata che al ritorno con Cailungo e San Giovanni. I Gialloblù di Montegiardino ottengono il massimo risultato col minimo sforzo, replicando l’1-0 del primo incontro con la squadra di Iencinella. Ad un primo tempo equilibrato, dove La Fiorita si fa preferire pur non segnando, è Alex Ambrosini a spazzare via ogni dubbio – con la rete del definitivo 1-0 al 58’. Il Cailungo si fa pericoloso su palla inattiva, specialmente con la punizione di Zonzini, che chiama il connazionale Zavoli alla respinta laterale.

Gli uomini di Manfredini, come detto, se la dovranno vedere con il Fiorentino. Quelli di Camillini gestiscono l’ampio margine acquisito all’andata (4-1), mentre il miracolo sportivo richiesto al San Giovanni sembrava poter prendere corpo dopo la rete in avvio di Aprea – a segno su rigore dopo appena quattro minuti. Il Fiorentino non si scompone e rimette tutto a posto un quarto d’ora più tardi, quando sul rilancio di Simoncini, Gimenez buca l’anticipo su Stefanelli ed apre le porte dell’area di rigore all’attaccante sammarinese. Nulla da fare per De Angelis, infilato dal mancino del numero nove rossoblù. La squadra di Tognacci, fisiologicamente, si sbilancia sempre più col passare dei minuti, esponendosi alle doti dei contropiedisti avversari. Diversi interventi decisivi di De Angelis non evitano la sconfitta al San Giovanni, che capitola all’89’: travolgente il dribbling in area di Niang, atterrato al momento della conclusione. Non ci sono dubbi per Vandi, che spedisce la stessa ala dal dischetto per il definitivo 2-1.

Questo il quadro completo degli anticipi degli Ottavi di finale di Coppa Titano BKN301 2023-24, integralmente trasmessi in diretta streaming gratuita su Titani.tv (commento in italiano):