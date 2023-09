San Marino. Coppa Titano: il Fiorentino vede i Quarti, gli altri duelli si decideranno al ritorno

I cinque anticipi dei Quarti di finale di Coppa Titano BKN301 emettono un verdetto di grande equilibrio, ad eccezione dell’incontro allo stadio “Federico Crescentini” di Fiorentino. Qui, infatti, si è consumata la rimonta dei Rossoblù, sotto in apertura col calcio di rigore di D’angeli. Il Fiorentino impiega però appena venti minuti a ribaltare il rapporto di forza, impattando con il tap-in di Diop per poi mettere la testa avanti con un Niang, smarcato da un rimpallo. Quelli di Camillini si fanno preferire e in chiusura di frazione colpiscono altre due volte a breve distanza. Al 40’ fa tutto Niang, che parte dalla propria metà campo e fulmina De Angelis con un mancino sotto la traversa. Due minuti più tardi c’è gloria anche per Dolcini, a segno dal limite dell’area. Nella ripresa il Fiorentino amministra il vantaggio, sfiorando il pokerissimo all’ora di gioco con un altro clamoroso assolo di Niang – fermato in extremis da Robba. Il San Giovanni va alla ricerca di un gol utile a riaprire il discorso qualificazione in vista della gara di ritorno, ma al 73’ Augusto Garcia non riesce ad angolare la sua incornata da posizione favorevole. Sulla ripartenza, l’imprendibile Niang va a centimetri dalla tripletta personale. Prima del triplice fischio ci prova in due occasioni anche Hirsch, ma il risultato non cambia.

Se il Fiorentino ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno, regna l’equilibrio negli altri confronti. Maturano infatti tre pareggi ed una vittoria di misura, quella de La Fiorita nei confronti del Cailungo. A regalare una sfida di ritorno con due risultati su tre a disposizione è Marco Gasperoni, che al 40’ è il primo a raccogliere la respinta di Masini – miracoloso proprio sulla precedente conclusione del capitano gialloblù, prolungata sulla traversa. Gli uomini di Manfredini sbloccano così il risultato dopo aver sfiorato la rete in più d’una circostanza con Ambrosini. Nel secondo tempo lo spartito con cambia e solo la grande serata di Masini permette al Cailungo di presentarsi alla gara di ritorno con l’opportunità di rimettere tutto in discussione con un eventuale successo di misura.

Segnano un gol a testa Juvenes-Dogana, Libertas, Cosmos e Tre Penne. Le due protagoniste della cavalcata-scudetto dell’anno scorso si sono ritrovate ad Acquaviva, dando vita ad una partita equilibrata che D’Addario rischia di portare dalla parte del Cosmos all’11’. Non va meglio a Battistini sul fronte opposto, così che per sbloccare il risultato si rende necessaria la giocata di un bomber vero. Segnatamente Prandelli, che al 19’ si tuffa sul traversone di Zulli per superare Migani. Sul fronte opposto Ceccaroli non trova la porta dopo una bella giocata individuale, così che i propositi di pareggio del Tre Penne sono rimandati alla seconda frazione di gioco. Quando effettivamente il gol arriva: dopo i tentativi imprecisi di Righini e Dormi, è Badalassi a trovare la deviazione vincente sottomisura. Bella combinazione con Pieri, favorita anche dalla marcatura non certo stretta della terza linea gialloverde. La squadra di Ceci prende fiducia ed al 53’ sbatte sull’incrocio dei pali con il destro a giro di Ceccaroli, quasi perfetto. È l’ultima vera occasione di una partita decisamente equilibrata, che vivrà di un altro episodio nella gara di ritorno quando l’esito posticipato ai supplementari è tutt’altro che da scartare a priori.

Come anticipato, anche Juvenes-Dogana – Libertas termina sul punteggio di 1-1. È il primo risultato utile in stagione per i Granata, il terzo consecutivo per il club di Serravalle. Va detto che gli uomini di Amati hanno dovuto affrontare quasi un’ora di gioco in inferiorità numerica, per via dell’espulsione diretta comminata a Stella al 35’. A complicare ulteriormente la serata alla Juvenes-Dogana è arrivato, in pieno recupero, la rete di Torsani. L’ex attaccante del Fiorentino ha scelto gli Ottavi di Coppa Titano BKN301 per la prima rete con la nuova maglia. Curiosamente, è anche il primo gol attivo della Libertas in stagione: nelle sconfitte con La Fiorita e Murata, infatti, sono state due autoreti a muovere il punteggio per la squadra di Sperindio. Che dovrà però rimandare l’appuntamento col primo successo. A metà ripresa, infatti, arriva la stoccata di Salvemini a rimettere tutto in equilibrio per l’1-1 finale.

Spettacolare pareggio tra Faetano e Tre Fiori, che a Montecchio danno vita ad una gara vivace e ricca di reti. Parte meglio dai blocchi il Tre Fiori, in inedita divisa verde, che sblocca meritatamente il risultato al 17’ con il colpo di testa di Censoni – bravo a liberarsi dalla marcatura su situazione di calcio d’angolo. Da rivedere la contraerea del Faetano, che al 27’ deve appellarsi ad un monumentale Pelliccioni per rimandare il raddoppio sulla zuccata di Tomassoni. Purtroppo per loro, solo di un minuto; sempre su calcio d’angolo, Tomassoni fa da sponda per Islamaj che prolunga verso la porta. L’ultimo tocco è di Varrella: il figlio dell’ex CT della Nazionale di San Marino firma il suo primo gol stagionale, colpendo proprio il Faetano in cui ha giocato la prima parte di stagione 2017-18. Nella ripresa si svegliano i ragazzi di Pellegrino, che pure rischiano tantissimo sulla ripartenza di Cirrottola al 53’. Il nuovo atteggiamento però paga, come il reiterato dialogo tra Brisigotti e Capirotti, che porta alla rete di quest’ultimo a metà frazione. L’episodio dona fiducia al Faetano, che trova il 2-2 all’86’. Rivedibili le marcature del pacchetto arretrato del Tre Fiori, tardivo in chiusura su Brisigotti che può controllare e calciare dal cuore dell’area di rigore – senza lasciare scampo a Michele Nardi.

Il quadro degli Ottavi di finale di Coppa Titano BKN301 2023-24 si completerà questa sera con due posticipi, a Montecchio ed Acquaviva. Entrambi saranno distribuiti in diretta streaming gratuita su TITANI.TV:

Coppa Titano BKN301 2023-24 – andata degli Ottavi di finale SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Faetano Tre Fiori Albani (Morisco, Mineo) – Hafidi 27/09 2-2 Montecchio La Fiorita Cailungo Borriello (Ilie, Tura) – Vandi 27/09 1-0 Domagnano Fiorentino San Giovanni Luci (Tuttifrutti, Righi) – M. Savorani 27/09 4-1 Fiorentino Juvenes-Dogana Libertas Zani (Gallo, Giannotti) – S. Savorani 27/09 1-1 Dogana* Cosmos Tre Penne Ucini (Cristiano, Ercolani) – Xhafa 27/09 1-1 Acquaviva Murata Domagnano Villa (Macaddino, Lerza) – Andruccioli 28/09 21:15 Montecchio Folgore Pennarossa Beltrano (Ercolani, Zaghini) – Ilie 28/09 21:15 Acquaviva Qualificata ai quarti Virtus

*la partita dell’Ezio Conti di Dogana non sarà trasmessa in diretta streaming per via dei lavori di rinnovamento di tribuna a spogliatoi dell’impianto.

FSGC