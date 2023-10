San Marino. Coppa Titano: Vandi fa esultare il Tre Penne ai supplementari, la lotteria dei rigori sorride al Tre Fiori. Domani torna il Campionato

Non sono bastati i tempi regolamentari nelle due sfide di ritorno degli Ottavi di Coppa Titano BKN301 giocate ieri sera. Tre Penne e Tre Fiori hanno però staccato il pass per i Quarti con non poche emozioni nelle rispettive sfide con Cosmos e Faetano.

Nel big match di Montecchio, le squadre di Ceci e Berardi ripartivano dal 1-1 dell’andata. Ad aprire però le danze ci ha pensato Righini che sul rigore – procurato dal cross di Vandi che va sul braccio di Maggioli – è freddo e batte Aldo Simoncini per l’1-0. Il Cosmos prova a rispondere e sul finale reclama un tiro dagli undici metri dopo il contatto tra Pastorelli e Nigretti ma Albani lascia giocare. Nella ripresa il Tre Penne potrebbe chiuderla al 75’ quando Dormi vede il taglio di Vandi e lo serve ottimamente, ma l’esterno una volta arrivato davanti ad Aldo Simoncini si lascia ipnotizzare dal portiere sammarinese. Il Cosmos allora sente odore di rimonta come accaduto lo scorso weekend nel finale con La Fiorita. Di Maio raccoglie la sfera in area e prova a pescare il jolly calciando verso lo specchio, Vandi allontana la conclusione morbida del difensore sammarinese ma andando a colpire la schiena di uno sfortunato Lorenzo Gasperoni che apre così la porta a Loiodice che non sbaglia in mischia. I minuti vanno via veloce e si entra nei supplementari. Nel primo subito un’occasione con Badalassi che colpisce un clamoroso palo. Ma è il preludio al gol decisivo del Tre Penne che porta la firma di Vandi: l’esterno fa l’ennesimo taglio verso la porta e viene servito questa volta da Cecchetti, arrivato poi davanti a Simoncini non sbaglia e fa impazzire i suoi. Il Cosmos è ferito e non vuole capitolare. All’ultimo respiro Matteo Prandelli gonfia anche la rete dopo il tiro sporcato di Molinas ma il bomber di Berardi è in offside facendo così strozzare in gola l’urlo dei sostenitori del club di Serravalle. Il Tre Penne dunque elimina il Cosmos: la squadra di Berardi è fuori dalla competizione così come accaduto lo scorso anno agli Ottavi con la Virtus poi vincitrice. Che sia di buon auspicio per il club di Città? Al prossimo turno Ceci e i suoi se la vedranno con la Libertas.

Tante emozioni anche nella sfida di Acquaviva tra Tre Fiori e Faetano in cui si è dovuti arrivare sino ai calci di rigore per decretare una vincitrice. Anche qui si riparte dal pareggio dell’andata (2-2) tra due squadre che – ironia della sorte – si erano incontrate anche qualche giorno prima in campionato (terminato in un pirotecnico 3-3). Meglio la squadra di De Falco nella prima frazione ma si resta a reti bianche all’intervallo. Nella ripresa il Tre Fiori inizia ad alzare i giri del motore e in avvio ci prova sia con Cirrottola che con Rizzo ma in entrambe le occasioni è Nicolas Pelliccioni – estremo difensore schierato al posto di Mattia Manzaroli – che respinge alla grande. Il portiere del Faetano è poi fondamentale poco dopo: azione insistita della compagine di Fiorentino che si conclude con il rigore per via del fallo di Ndao su Cecconi. Sul dischetto si presenta Cirrottola ma Pelliccioni neutralizza il tiro dagli undici metri mantenendo la porta inviolata. Emozioni a non finire nel secondo tempo: al 71’ Cirrottola prova a riscattarsi ma il suo destro da dentro l’area colpisce il palo. Poco dopo clamorosa chance con il neo entrato Luca Terenzi che tutto solo dal limite stringe troppo il destro e getta via il vantaggio per il Faetano. Il Tre Fiori vuole chiuderla nei 90’ e al minuto 83 ci va vicinissimo quando Bernardi batte di fatto un rigore in movimento ma Enrico Casadei di testa nega il gol. Andruccioli però dice che può bastare e si va così agli extra-time. Nel primo tempo è il Faetano ad andare vicino alla rete in due occasioni e sempre con Brisigotti: prima su punizione respinta bene da Nardi poi in girata dal limite con palla a fil di palo. Il Tre Fiori resiste e il Faetano ci crede. La squadra di Pellegrino ha altre due occasioni nel secondo tempo supplementare: prima Capriotti ci prova dal limite ma Nardi si allunga bene; al 117’ è Kevin Lisi che ha la super occasione ma il suo sinistro da buona posizione termina alto. Si va così alla lotteria dei calci di rigore: la squadra di De Falco è perfetta e va segno con Cecconi, Mazzotti e Bernardi, il Faetano invece fallisce con Capriotti e Acquarelli. Fedeli ha il match point e non lo fallisce, regalando così i Quarti ai suoi dove incontrerà la Folgore.

Questo il quadro completo degli anticipi degli Ottavi di finale di Coppa Titano BKN301 2023-24:

Coppa Titano BKN301 2023-24, Ottavi di ritorno SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Domagnano Murata Xhafa (Salvatori, Lerza) – Zani 25/10 2-0 Fiorentino Pennarossa Folgore Ucini (Sapigni, Zaghini) – Mineo 25/10 2-4 Dogana* Cailungo La Fiorita N. Villa (Morisco, Righi) – Hafidi 25/10 0-1 Montecchio San Giovanni Fiorentino Vandi (Giannotti, Notarpietro) – Andruccioli 25/10 1-2 Domagnano Libertas Juvenes-Dogana Beltrano (Bellavista, Gallo) – Luci 25/10 5-0 Acquaviva Tre Fiori Faetano Avoni (Ercolani, Tura) – Ilie 26/10 4-2 (dcr) Acquaviva Tre Penne Cosmos Albani (Macaddino, Mineo) – Borriello 26/10 2-1 (dts) Montecchio Bye per i quarti Virtus

*le partite dallo stadio “Ezio Conti” di Dogana non saranno oggetto di diretta streaming per gli attuali lavori di rinnovamento dell’impianto.

N.B.: in grassetto le squadre qualificate ai Quarti di finale. Per consultare il tabellone, clicca qui.

Archiviata la Coppa Titano, domani si torna subito in campo con la settima giornata di Campionato Sammarinese BKN301. Sabato ricco con cinque partite tra cui spicca la grande sfida tra Virtus e La Fiorita.

A Montecchio (calcio d’inizio alle ore 15:00) si daranno battaglia due tra le squadre più in forma in questo inizio di stagione. Ha il favore del pronostico la squadra di Bizzotto – anche ex della sfida – che guida la classifica a punteggio pieno e con due lunghezze proprio sui Gialloblu di Montegiardino. Entrambe le formazioni arrivano da imbattute, con La Fiorita vincente anche in settimana di Coppa Titano col Cailungo e reduce dal pareggio nel finale con il Cosmos nel turno precedente.

Cercherà punti e riscatto la Juvenes-Dogana dopo la cocente sconfitta di mercoledì scorso con la Libertas che li ha eliminati dalla coppa. In Campionato però la squadra di Amati viaggia ad un buon ritmo grazie alle due vittorie consecutive che l’hanno portata già in doppia cifra. Di fronte ci sarà una San Marino Academy che non vince da tre turni. I Titani dovranno ancora fare a meno di Cecchetti squalificato. Si gioca ad Acquaviva alle ore 15.00.

Alla ricerca di sorrisi e morale anche le sfide che vedranno sabato impegnate il San Giovanni contro il Fiorentino (Domagnano, ore 15:00) e il Pennarossa con il Domagnano (Fiorentino, ore 15:00).

Proprio in settimana – nella gara di Coppa Titano – si sono sfidati i Rossoneri di Tognacci e i Rossoblu di Camillini in un match vinto dal Fiorentino e che gli ha permesso di strappare il pass per i Quarti. In Campionato però la musica è diversa: entrambe le compagini non vincono dalla prima giornata e sono appaiate in classifica a quota 4.

Ancora in cerca dei primi punti il Pennarossa, fanalino di coda del raggruppamento. La squadra di Nobile, dopo aver spaventato il Tre Penne nello scorso turno, ha ceduto in settimana alla Folgore. Di fronte avrà un Domagnano carico dopo il primo successo della scorsa giornata e la vittoria fondamentale di Coppa con cui i Giallorossi hanno eliminato il Murata.

Chiude il programma del sabato la sfida delle 18:15 tra Libertas e Folgore. Entrambe le squadre hanno trionfato nella rispettive gare in settimana di coppa guadagnandosi i Quarti di finale. La squadra di Sperindio ha ricevuto linfa vitale grazie al 5-0 sulla Juvenes-Dogana e dovrà confermare i progressi anche in campionato dove invece non vince da quasi un mese. I granata sono bloccati a quattro punti e ben distanti dalle zone nobili di classifica mentre la Folgore – sola all’ottavo posto con otto punti – vuole confermare il trend e puntare la doppia cifra in classifica.

Menu molto interessante anche quello in programma domenica. Spicca un altro grande incontro come quello di Montecchio tra Tre Penne e Murata. I Campioni in carica di San Marino sono a due lunghezze dalla vetta della Virtus e sono sempre imbattuti. In più hanno dalla loro il miglior attacco guidato dal capocannoniere Imre Badalassi (otto reti in sei partite). I Bianconeri di Angelini invece hanno registrato in settimana la seconda sconfitta stagionale ma restano sempre nelle zone alte (una sola lunghezza dal Tre Penne e due dalla Virtus). A completare la giornata degli scontri diretti c’è anche Tre Fiori contro Cosmos. Con umori contrastanti derivati dalla settimana di coppa – vedi sopra – la squadra di De Falco arriva allo scontro con tre lunghezze di vantaggio sui Gialloverdi di Nicola Berardi (imbattuti ma dietro a quota 10 punti). I Gialloblu hanno perso solo all’esordio, poi sempre punti preziosi.

In campo domenica anche Cailungo e Faetano (Fiorentino, ore 15:00). I Rossoverdi non hanno mezze misure – due vittorie e quattro sconfitte – mentre il Faetano sta risalendo (quattro punti nelle ultime due) dopo un difficile avvio di stagione.

Questo il quadro completo della settima giornata di Campionato Sammarinese BKN301 che potete seguire gratis in diretta su Titani.tv con telecronaca integrale in italiano:

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 7. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ORA LUOGO San Giovanni Fiorentino Villa (Ilie, Morisco) – Xhafa 27/10 15:00 Domagnano Virtus La Fiorita Zani (Ercolani, Tuttifrutti) – Albani 27/10 15:00 Montechio Pennarossa Domagnano Hafidi (Bellavista, Notarpietro) – Vandi 27/10 15:00 Fiorentino Juvenes-Dogana San Marino Academy Luci (Salvatori, Sgrignani) – Villa 27/10 15:00 Acquaviva Libertas Folgore Andruccioli (Maccadino, Giannotti) – Borriello 27/10 18:15 Montecchio Cailungo Faetano Mineo (Zaghini, Righi) – Ucini 28/10 15:00 Fiorentino Tre Penne Murata Avoni (Cristiano, Giannotti) – Ilie 28/10 15:00 Montecchio Tre Fiori Cosmos Beltrano (Gallo, Sapigni) – Piccoli 28/10 15:00 Domagnano

FSGC | Ufficio Stampa