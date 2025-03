San Marino, Coppi e Bartali. La “mappa” delle strade chiuse fino alle 13.15

in occasione del passaggio della seconda tappa “Riccione-Sogliano” della gara ciclistica Coppi e Bartali sul territorio sammarinese, alcune strade saranno chiuse al traffico per garantire la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori. La Federazione Sammarinese Ciclismo, in seguito all’ordinanza emessa dalla Segreteria di Stato Affari Interni, ha comunicato le modifiche alla viabilità che interesseranno diverse zone del Paese.

Strade chiuse al traffico

Le seguenti strade saranno interdette al traffico dalle 11.30 alle 13.15, con possibilità di estensione fino al termine del passaggio dei ciclisti:

Castello di Faetano : Strada del Marano (dal confine di Stato) – Strada Belmonte

Castello di Montegiardino : Strada Belmonte – Strada Scalbati – Via Salice – Strada Bandirola

Castello di Fiorentino : Strada della Serra (da incrocio con Strada Bandirola in direzione via del Passetto) – Strada del Passetto – Rotatoria Fiorentino – Via XXI Settembre – Strada del Ponte

Castello di Chiesanuova : Strada del Ponte – Strada dell’Olmeda (da Strada del Ponte a Strada la Venezia) – Strada Fontescara (fino al confine di Stato)



Percorsi alternativi e sicurezza

I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati lungo il tragitto e sarà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso. La Federazione Sammarinese Ciclismo assicura che l’evento, pur comportando qualche disagio alla viabilità, offrirà una grande opportunità di visibilità per il Paese.