San Marino. Cordoglio della Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente per la scomparsa del Dott. Livio Ravagni

Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti esprime sentimenti di cordoglio per la scomparsa del Dott. Livio Ravagni. Grazie alla sua pluriennale esperienza nel settore, il Dott. Ravagni, ha studiato e redatto il Piano di bonifica calanchiva della Repubblica di San Marino. Per tanti anni ha lavorato in stretta collaborazione con i tecnici dell’Azienda Autonoma di Stato di Produzione e dell’Ufficio Progettazione, oggi congiunti nell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici che si unisce al dolore della famiglia. Il Piano di bonifica si poneva l’obiettivo di fermare il disordine idrogeologico dei terreni ed a recuperare superfici per circa 1.000 Ha che dopo la loro sistemazione sono stati destinati all’esercizio dell’agricoltura, in parte a colture agrarie di alto reddito e in parte alla produzione foraggiera per incrementare l’allevamento di bestiame.

Il Piano di bonifica rappresenta tutt’oggi un fondamentale contributo per la protezione e salvaguardia del nostro territorio ed una tappa molto importante verso un maggiore equilibrio tra uomo e ambiente.

San Marino, 28 gennaio 2024