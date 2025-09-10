San Marino. Corpo Polizia Civile – Sezione Antincendio/Infortuni sul Lavoro. Tragico incidente sul Monte Titano: perde la vita un uomo nei pressi della Prima Torre

Intervento di soccorso sul Monte Titano – In corso accertamenti da parte delle autorità competenti
Nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 settembre, le autorità sammarinesi sono state allertate in merito a un grave fatto avvenuto nei pressi della Prima Torre (Guaita), sul Monte Titano, in prossimità dell’accesso al sentiero noto come “Passo delle Streghe”.
Un cittadino italiano, G.S., classe 1987, residente a Bondeno (FE), dopo aver raggiunto il sito, si è portato nei pressi della cinta muraria storica, da dove si è poi verificato un drammatico evento,
L’allerta è stata prontamente trasmessa da alcuni visitatori presenti sul posto, consentendo un rapido intervento da parte del personale della Polizia Civile – Sezione Antincendio, della Gendarmeria e dei Vigili del Fuoco di Rimini.
Considerata la morfologia del territorio, è stato richiesto il supporto dell’elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha consentito l’individuazione del corpo esamine.
Coni il supporto del Soccorso Alpino in aggiunta ai VVF, nella nottata si è potuto recuperare la salma.
Le indagini sono attualmente in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti, con approfondimento da parte degli organi inquirenti.
I funzionari di polizia e le squadre operative della Repubblica esprimono vicinanza e rispetto nei confronti dei familiari coinvolti
g.a.