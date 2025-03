San Marino. Corsi Precongressuali – 3° Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria – 16 settembre 2024. Gli argomenti: nutrizione e ortogeriatria una risposta all’invecchiamento

NUTRIZIONE e ORTOGERIATRIA, saranno gli argomenti trattati nei corsi precongressuali al 3° Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria di San Marino, che si svolgerà dal 26 al 28 settembre 2024.

L’invecchiamento è un processo del tutto naturale, ma anche complesso dal punto di vista biologico. Nel tempo si va incontro ad una serie di cambiamenti fisici e psicologici che le interazioni con l’ambiante è in grado di accelerare o rallentare. In particolare il peso e la statura tendono a ridursi con l’avanzare dell’età con un aumento della massa grassa, riduzione della massa muscolare, demineralizzazione delle ossa

(osteoporosi) e riduzione dell’acqua corporea.

La Nutrizione nell’anziano è importante per evitare una riduzione della forza fisica con predisposizione alla sarcopenia, obesità e disabilità. Importante quindi un’attività fisica, moderata e constante, ma anche un’alimentazione e nutrizione appropriata. L’importante non è tanto la quantità degli alimenti quanto la qualità con opportuno apporto di macronutrienti (carboidrati, proteine, grassi) e micronutrienti (vitamina A, C, D, aAcido folico, Ferro, Calcio). Una dieta variegata di carboidrati, proteine, verdure e frutta garantisce una prevenzione per le malattie di origine metaboliche (diabete tipo II), cardiovascolari (ipertensione arteriosa, ischemia cardiaca e cerebrale), neurodegenerative (demenza, malattia di Alzheimer) e oncologiche (varie forme di cancro).

Nel nostro corso precongressuale verranno affrontate le più importanti problematiche sulla nutrizione e sicurezza nell’alimentazione dell’età avanzata con le sue complicanze (disfagia) e interazioni con la terapia farmacologica, da parte di autorevoli specialisti del settore, coordinati dal Prof. Andrea Ungar Presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG).

L’ Ortogeriatria è una metodologia assistenziale per i pazienti anziani che hanno riportato traumi e lesioni ad arti e articolazioni, in particolare le fratture del femore che rappresentano ad oggi, un incremento di mortalità del 30% nell’arco di 12 mesi e perdita dell’autosufficienza nell’anziano.

Nel tentativo di invertire questo trend nell’ultimo decennio si sono sviluppati modelli di cura specifici che prevedono le integrazioni delle competenze ortopediche e quelle geriatriche.

L’ Ortogeriatria quindi è un esempio di collaborazione multidisciplinare ed un modello di gestione avanzata condiviso da più specialistiche sanitarie. Il corso precongressuale coordinato dal Prof. Fabio Maria Donelli dall’Università di Milano e già Presidente dell’Associazione Italiana di Traumatologia ed Ortopedia Geriatrica (AITOG), tratterà le più importanti tematiche del paziente anziano fragile nel suo percorso traumatologico a seguito del rischio cadute ed in conseguenza di patologie croniche quali artrosi, osteoporosi, e disturbi dell’equilibrio e vedrà la partecipazione come relatori: Geriatri, Ortopedici, Fisiatri, Protesisti ed esperti della Terapia del dolore.

Sin dalla Sua nascita, l’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG), come afferma il suo Presidente, Dott. Carlo Renzini, si è fatta promotrice della formazione sanitaria, divulgazione scientifica ed interventi sociali.

Il Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria, quest’anno alla sua terza edizione, è diventato un appuntamento dove i più prestigiosi relatori Internazionali affrontano importanti tematiche con risposte per la salute dell’anziano. www.asgg2024sanmarino.org