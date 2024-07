San Marino. Cosa è successo al Centro Azzurro negli uffici della Direzione? La critica di un lettore

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Preg.mo Direttore,

non so bene cosa sia successo al centro Azzurro negli uffici della Direzione.

So che ho una prestazione fuori territorio ferma da giorni e che sono andato di persona per parlare con il Direttore ( mi dicono che è cambiato e non è mai in sede ) perché volevo avere chiarimenti.

È possibile una cosa così?

Abbiamo diritto a dei servizi che funzionano e che le persone che le dirigono siano presenti, non chissà dove.

La ringrazio se vorrà dare voce a queste mie perplessità.

Un utente ed elettore arrabbiato.