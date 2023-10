San Marino. Costituito il tavolo permanente per combattere l’inflazione e incentivare i consumi sul territorio

Prevista a breve la firma di un Accordo Quadro tra Governo e Associazioni dei Consumatori e Associazioni di Categoria.

San Marino, 6 ottobre 2023 – Il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti ha convocato questo pomeriggio presso Palazzo Begni i rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori – Sportello Consumatori e ASDICO (Associazione Sammarinese per la Difesa dei Consumatori), e delle Associazioni di Categoria – OSLA (Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori) e USC (Unione Sammarinese Commercio e Turismo) – per affrontare il tema della crescita dell’inflazione e individuare le possibili strategie da mettere in campo per contrastare il caro vita e sostenere le famiglie in maggiori difficoltà.

Condivisa la necessità di portare avanti una politica comune e sinergica per cercare di mettere un freno all’inflazione che da diverso tempo sta creando difficoltà al potere d’acquisto delle famiglie, nel corso dell’incontro si è stabilito di procedere alla costituzione di un tavolo permanente, composto dai soggetti presenti alla riunione odierna, con l’obiettivo sia di contrastare l’aumento dell’inflazione, sia di incentivare i consumi sul territorio.

Il Segretario di Stato Gatti ha proposto la firma a breve di un Accordo Quadro, un vero e proprio patto tra Governo, Associazioni dei Consumatori e Associazioni di Categoria per individuare assieme politiche per raggiungere questi obiettivi.

Concretamente e da subito, da parte degli esercenti, la disponibilità a creare panieri di sconto, in particolare nel settore dei generi alimentari, e di dare seguito a una campagna di promozione nella quale i prodotti scontati siano contraddistinti e identificati da un marchio.

Altra soluzione cui il tavolo ha ragionato è prevedere l’ampliamento della scontistica della SMaC Card.