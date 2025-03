San Marino. Costruire qualcosa che dia speranza…di Rossella Vincenti – Alleanza Riformista

Io, Rossella Vincenti, candidata nr. 31, per il Partito “ALLEANZA RIFORMISTA” in questa mia prima e nuova esperienza “politica”, mi sento utile e più vicina ai miei concittadini sammarinesi.

Anche a costo di sembrare ripetitiva e noiosa, ripropongo il mio “progetto” perché desidero fortemente che vi rimanga impresso per quella domenica 9 giugno, quando, difronte alla “scheda elettorale” dovrete esprimere il vostro consenso ad uno dei Politici o Neo Politici di San Marino, che vi rappresenteranno in questa nuova legislatura.

Io ci sono, sono tra di loro, al numero 31 di ALLEANZA RIFORMISTA pronta a mantenere le mie parole, le mie promesse, il mio impegno nei confronti di CHI mi darà il suo gradito consenso e tutti quelli che vorranno indirettamente contribuire alla realizzazione di quanto da me prima analizzato e poi proposto.

Riepilogo brevemente i punti che fano capo al mio “progetto”:

1° – Costruire con Voi una forma innovativa di rapporto popolo-partito-stato nella Repubblica di San Marino, un nuovo “Arengo” su misura politica che, a fronte di incontri mensili programmati, diventi un vero “strumento di lavoro” basato sulla raccolta del maggior numero di “richieste” personali, di gruppo, umane e sociali, da cui far nascere proposte di legge mirate da presentare al Governo.

2° – Sviluppare i programmi universitari, con l’ampiamento delle facoltà e relativi indirizzi, favorendo l’accesso a studenti non solo sammarinesi ma provenienti da tutti i Paesi con la finalità di stabilire nuovi e concreti rapporti socio-culturali con gli stessi. Impegnare fondi e risorse per l’accoglienza ristrutturando o creando strutture accessorie necessari a sostenerli l’incontro. Un investimento che avrà sicuri ritorni positivi anche sotto l’aspetto finanziario. Le struttura e gli eventi culturali aumentano il valore delle proprietà, le risorse fiscali e la redditività complessiva della comunità

3° – Il mio obiettivo: Arte e Turismo. Un binomio in stretta correlazione in quanto l’arte, nei suoi segmenti – pittura, scultura, teatro, canto, danza, musica, moda, poesia, film, festival ecc. – porta alla realizzazione di mostre, forum, meeting, ruond-table, e migliaia di partecipanti e di visitatori ai quali necessita offrire il miglior supporto logistico. Pertanto anche in questo caso parliamo di cultura associata al mondo economico finanziario, fattore indispensabile e prioritario per la crescita di San Marino.

A tale proposito è mio desiderio ricordare il pensiero di Zygmunt Bauman, filoso e sociologo polacco, che recita: “La nostra vita è un’opera d’arte – che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no. Per viverla come esige l’arte della vita dobbiamo – come ogni artista, quale che sia la sua arte – porci delle sfide difficili (almeno nel momento in cui ce le poniamo) da contrastare a distanza ravvicinata; dobbiamo scegliere obiettivi che siano (almeno nel momento in cui li scegliamo) ben oltre la nostra portata, e standard di eccellenza irritanti per il loro modo ostinato di stare e ben al di là di ciò che abbiamo saputo fare o che avremmo la capacità di fare. Dobbiamo tentare l’impossibile. E possiamo solo sperare – senza poterci basare su previsioni affidabili e tanto meno certe – di riuscire prima o poi, con uno sforzo lungo e lancinante, a eguagliare quegli standard e a raggiungere quegli obiettivi, dimostrandoci così all’altezza della sfida”.

Io mi sento molto legata al suo “pensiero” e pertanto fiduciosa che il 9 giugno mi darete il Vostro consenso per raggiungere insieme i traguardi relativi all’impegno che sono pronta ad accollarmi per il successo comune.

Rossella Vincenti

Candidata in Alleanza Riformista N.31